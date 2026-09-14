Adolescente baleada en la cabeza: toman testimoniales para establecer la mecánica del hecho

La investigación por las circunstancias en las que una adolescente de 13 años fue baleada en la cabeza el viernes a la noche incorporará esta semana declaraciones de otras personas que estaban en la vivienda del barrio Fortunato de la Plaza donde ocurrieron los hechos y los resultados de las pericias al arma de fuego secuestrada.

Esas tareas se dan mientras la menor continúa internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil y el adolescente de 16 años que manipulaba el arma detenido en el Centro Especializado en Aprehensión de Batán imputado de tentativa de homicidio calificado.

Sigue internada en el Hospital Materno Infantil.

El menor declaró ante la fiscal Mariana Baqueiro y explicó las circunstancias en las que estaba manipulando el revólver calibre .38 cuando se le escapó un disparo. Esa versión debe ser corroborada por el resto de las personas que estaban en la vivienda ubicada en Camusso al 1700 y por las pericias pendientes a cargo de Policía Científica.

Tal como se adelantó, tras recibir el disparo fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Luego fue derivada en ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde quedó internada en terapia intensiva.