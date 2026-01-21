Detuvieron a otro acusado de balear a la repartidora para robarle la moto
Tiene 20 años. Esta mañana le habían allanado la vivienda. Por el ataque hay cinco personas detenidas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Horas después de los tres allanamientos donde secuestraron el arma con el que balearon y dejaron gravemente herida a una repartidora para robarle la moto se detuvo a un joven de 20 años acusado de participar del hecho.
Fue personal de la DDI el que interceptó en Garay y Tucumán al sujeto que había sido identificado en la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas y cuya vivienda había sido allanada este miércoles.
Tal como adelantó 0223, en una de las viviendas allanadas secuestraron una pistola Colt .45 1911 con la numeración suprimida y tres cartuchos del mismo calibre. A la espera de las pericias balísticas, se estima que es la empleada en el ataque en el que se secuestraron vainas de ese tipo.
El operativo a cargo de la DDI se hizo de modo simultáneo en Ciudad de Bragado al 1000, Río de la Plata 1400 y Mac Gaul al 2300. "Los dos primeros son los lugares donde residían los dos sujetos que quedaron con pedido de captura", informaron autoridades policiales.
Está detención se suma a la de los otros acusados de participar del ataque y de "enfriar" la moto de la víctima para venderla. Hay un solo miembro de la banda, ya identificado, que permanece prófugo.
