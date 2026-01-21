Detuvieron a otro acusado de balear a la repartidora para robarle la moto

Secuestraron una pistola, que sería la empleada en el ataque a la delivery.

Horas después de los tres allanamientos donde secuestraron el arma con el que balearon y dejaron gravemente herida a una repartidora para robarle la moto se detuvo a un joven de 20 años acusado de participar del hecho.

Fue personal de la DDI el que interceptó en Garay y Tucumán al sujeto que había sido identificado en la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas y cuya vivienda había sido allanada este miércoles.

Tal como adelantó 0223, en una de las viviendas allanadas secuestraron una pistola Colt .45 1911 con la numeración suprimida y tres cartuchos del mismo calibre. A la espera de las pericias balísticas, se estima que es la empleada en el ataque en el que se secuestraron vainas de ese tipo.

El operativo a cargo de la DDI se hizo de modo simultáneo en Ciudad de Bragado al 1000, Río de la Plata 1400 y Mac Gaul al 2300. "Los dos primeros son los lugares donde residían los dos sujetos que quedaron con pedido de captura", informaron autoridades policiales.

Está detención se suma a la de los otros acusados de participar del ataque y de "enfriar" la moto de la víctima para venderla. Hay un solo miembro de la banda, ya identificado, que permanece prófugo.