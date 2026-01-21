Repartidora baleada: secuestran el arma que habrían usado en el ataque

Realizaron otros tres allanamientos en los que secuestraron un arma que podría ser la empleada en el hecho.

El avance de la investigación por el ataque a balazos para robarle la moto que dejó con gravísimas heridas a Yohana Stanley por el que hay dos detenidos permitió realizar otros tres allanamientos en los que secuestraron un arma que podría ser la empleada en el hecho.

Los datos recabados por personal de la DDI le permitieron a la fiscal Florencia Salas pedir tres nuevos allanamientos a la Justicia de Garantías: los dos nuevos identificados como autores de la banda no fueron hallados y permanecen en condición de prófugos.

En una de las viviendas allanadas secuestraron una pistola Colt .45 1911 con la numeración suprimida y tres cartuchos del mismo calibre. A la espera de las pericias balísticas se estima que es la empleada en el ataque en el que se secuestraron vainas de ese tipo.

El operativo a cargo de la DDI se hizo de modo simultáneo en Ciudad de Bragado al 1000, Río de la Plata 1400 y Mac Gaul al 2300. "Los dos primeros son los lugares donde residían los dos sujetos que quedaron con pedido de captura", informaron autoridades policiales.

La aprehensión de un joven por la tenencia del arma y la identificación de los prófugos se suma a la detención de los otros acusados de participar del ataque y de "enfriar" la moto de la víctima para venderla.