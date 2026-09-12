Piden cadena de oración por la nena de 13 años que recibió un balazo en la cabeza: sigue en estado crítico

La nena de 13 años que recibió un balazo en la cabeza en la noche del viernes sigue internada en la terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. En las últimas horas, desde el entorno de la menor pidieron una cadena de oración por su recuperación, ya que continúa en estado crítico.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza y todavía es investigado para determinar cómo pasó. Según las primeras investigaciones, la adolescente se encontraba junto a un joven de 16 años cuando se produjo el disparo de un arma de fuego.

Tras resultar herida, la menor fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Luego fue derivada en ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde quedó internada en terapia intensiva.

Su estado de salud sigue siendo motivo de preocupación. Para acompañar a la familia en este difícil momento, sus seres queridos pidieron que la niña esté presente en sus oraciones.

La investigación

La Justicia intenta en simultáneo determinar cómo se produjo el hecho. Según la información preliminar, el disparo habría ocurrido mientras el joven de 16 años que la acompañaba manipulaba un arma de fuego.

Intervino personal de la Comisaría Decimosexta y posteriormente la Fiscalía. Como en el episodio estarían involucrados menores de edad, la investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Mariana Baqueiro.