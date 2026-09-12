Tiene 13 años y recibió un balazo en la cabeza: está internada

Una adolescente de 13 años permanece internada en el Hospital Materno Infantil tras recibir un balazo en la cabeza en una casa del barrio Fortunato de la Plaza en circunstancias que son materia de investigación.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la menor fue trasladada de manera inicial al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y tras ser estabilizada fue derivada en ambulancia al establecimiento donde quedó internada en el área de terapia intensiva.

Está en el área de terapia intensiva.

Más allá de estar realizándose las primeras actuaciones, de acuerdo a los datos recabados el hecho habría ocurrido mientras la herida estaba con otro joven de 16 años manipulando un arma de fuego.

Si bien las primeras actuaciones que se hicieron en la comisaría decimosexta fueron remitidas a la fiscalía en turno, ante la sospecha que la situación se registró por la actividad de otros menores quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil cuya fiscalía está a cargo de Mariana Baqueiro durante este turno.