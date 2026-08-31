La casa de Raúl Alfonsín será patrimonio de Chascomús y tendrá un nuevo destino cultural
La familia del expresidente donó la histórica vivienda al municipio, que proyecta convertirla en un espacio cultural en el marco de la iniciativa “Chascomús, Km 0 de la Democracia”.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La histórica vivienda que perteneció a Raúl Alfonsín en Chascomús pasará a formar parte del patrimonio municipal y será destinada a la creación de un espacio cultural y patrimonial dedicado a preservar la memoria y los valores democráticos vinculados con el expresidente.
El anuncio se conoce en el marco del programa municipal “Chascomús, Km 0 de la Democracia” que lanzó la gestión del intendente Javier Gastón años atrás en Argentina y el resto del mundo orientado a poner en valor la historia, el pensamiento y los principios democráticos asociados a la figura de Alfonsín y a proyectar a la ciudad como un centro de referencia cívica, educativa, cultural y de memoria institucional.
La determinación de la familia de Raúl Alfonsín
La decisión fue tomada por sus hijos, Raúl, Ana María, Ricardo, Marcela, Inés y Javier Alfonsín con la voluntad de que el inmueble permanezca vinculado a la comunidad y al legado de quien fuera uno de los principales protagonistas de la recuperación de la democracia argentina.
La casona está ubicada en el casco histórico de Chascomús y fue un espacio significativo en distintos momentos de la vida de Alfonsín, además de haber recibido a numerosas figuras del ámbito político e institucional del país. Durante décadas, la vivienda se convirtió también en un punto de referencia para vecinos y turistas interesados en conocer parte de la historia del expresidente y de la democracia argentina.
Con la donación, la familia busca preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble, incorporándolo al patrimonio de la ciudad y poniéndolo al servicio de las generaciones presentes y futuras.
Qué funcionará en la casa Alfonsín
De acuerdo con la voluntad expresada por la familia, la donación contempla un cargo institucional y permanente para preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble y destinarlo al desarrollo de la casa Alfonsín – espacio cultural y patrimonial.
El proyecto contempla un espacio público de carácter histórico, patrimonial, cultural, artístico y educativo, destinado a la conservación, investigación, interpretación y difusión del legado del expresidente.
Entre sus objetivos también se encuentra promover el conocimiento de la historia argentina contemporánea, los valores democráticos, la participación ciudadana, el pensamiento crítico y las artes y la cultura como herramientas de encuentro y construcción colectiva.
El inmueble podrá albergar una casa museo, un centro de interpretación, una biblioteca especializada, un archivo documental y salas destinadas a exposiciones permanentes y temporales.
También podrá utilizarse para actividades artísticas, culturales, educativas, académicas y de investigación, además de conferencias, seminarios, presentaciones editoriales, conciertos, representaciones escénicas y programas educativos, entre otras propuestas compatibles con los objetivos de preservación y difusión del patrimonio histórico, cultural y democrático.
El paso que falta para formalizar la donación
La incorporación del inmueble al patrimonio municipal todavía requiere completar el procedimiento administrativo correspondiente. Para otorgarle plena eficacia jurídica y administrativa, la donación deberá ser aprobada mediante una ordenanza municipal, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Junto con la presentación realizada por los hijos e hijas de Alfonsín fueron incorporadas copias del título de propiedad, del reglamento de copropiedad y administración y de las declaratorias de herederos.
Leé también
Temas
Lo más
leído