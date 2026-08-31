La casa de Raúl Alfonsín será patrimonio de Chascomús y tendrá un nuevo destino cultural

La casa de Raúl Alfonsín está situada en el casco histórico de la ciudad de Chascomús.

La histórica vivienda que perteneció a Raúl Alfonsín en Chascomús pasará a formar parte del patrimonio municipal y será destinada a la creación de un espacio cultural y patrimonial dedicado a preservar la memoria y los valores democráticos vinculados con el expresidente.

El anuncio se conoce en el marco del programa municipal “Chascomús, Km 0 de la Democracia” que lanzó la gestión del intendente Javier Gastón años atrás en Argentina y el resto del mundo orientado a poner en valor la historia, el pensamiento y los principios democráticos asociados a la figura de Alfonsín y a proyectar a la ciudad como un centro de referencia cívica, educativa, cultural y de memoria institucional.

La determinación de la familia de Raúl Alfonsín

La decisión fue tomada por sus hijos, Raúl, Ana María, Ricardo, Marcela, Inés y Javier Alfonsín con la voluntad de que el inmueble permanezca vinculado a la comunidad y al legado de quien fuera uno de los principales protagonistas de la recuperación de la democracia argentina.

La casona está ubicada en el casco histórico de Chascomús y fue un espacio significativo en distintos momentos de la vida de Alfonsín, además de haber recibido a numerosas figuras del ámbito político e institucional del país. Durante décadas, la vivienda se convirtió también en un punto de referencia para vecinos y turistas interesados en conocer parte de la historia del expresidente y de la democracia argentina.

Con la donación, la familia busca preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble, incorporándolo al patrimonio de la ciudad y poniéndolo al servicio de las generaciones presentes y futuras.

La fachada de la casa donde vivió el presidente Raúl Alfonsín, ahora patrimonio de la municipalidad de Chascomús.

Qué funcionará en la casa Alfonsín

De acuerdo con la voluntad expresada por la familia, la donación contempla un cargo institucional y permanente para preservar la memoria histórica y la función pública del inmueble y destinarlo al desarrollo de la casa Alfonsín – espacio cultural y patrimonial.

El proyecto contempla un espacio público de carácter histórico, patrimonial, cultural, artístico y educativo, destinado a la conservación, investigación, interpretación y difusión del legado del expresidente.

Entre sus objetivos también se encuentra promover el conocimiento de la historia argentina contemporánea, los valores democráticos, la participación ciudadana, el pensamiento crítico y las artes y la cultura como herramientas de encuentro y construcción colectiva.

El inmueble podrá albergar una casa museo, un centro de interpretación, una biblioteca especializada, un archivo documental y salas destinadas a exposiciones permanentes y temporales.

También podrá utilizarse para actividades artísticas, culturales, educativas, académicas y de investigación, además de conferencias, seminarios, presentaciones editoriales, conciertos, representaciones escénicas y programas educativos, entre otras propuestas compatibles con los objetivos de preservación y difusión del patrimonio histórico, cultural y democrático.

Una estatua de Alfonsín en Chascomús, ciudad de nacimiento del expresidente argentino.

El paso que falta para formalizar la donación

La incorporación del inmueble al patrimonio municipal todavía requiere completar el procedimiento administrativo correspondiente. Para otorgarle plena eficacia jurídica y administrativa, la donación deberá ser aprobada mediante una ordenanza municipal, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Junto con la presentación realizada por los hijos e hijas de Alfonsín fueron incorporadas copias del título de propiedad, del reglamento de copropiedad y administración y de las declaratorias de herederos.