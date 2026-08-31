Importantes avances en Chascomús en la construcción de 96 viviendas financiadas por la gobernación bonaerense

Algunas de las viviendas en construcción en Chascomús financiadas por el gobierno de Kicillof.

La construcción de 96 viviendas iniciada en agosto de 2025 en terrenos municipales de los barrios 30 de Mayo y San Luis de Chascomús avanza en distintas etapas, con un mayor grado de ejecución en el primero de los sectores, donde ya se completó la mampostería de las 58 unidades previstas.

Incluso en algunas de las viviendas del barrio 30 de Mayo ya comenzaron a colocarse los techos, mientras que en otras se iniciaron los trabajos de revoque exterior y las instalaciones eléctricas. De esta manera, el proyecto transita una nueva etapa luego de completar los trabajos de infraestructura necesarios para dotar a ambos sectores de los servicios básicos.

El ritmo de ejecución se vio condicionado durante las últimas semanas por las lluvias, que provocaron demoras y afectaron el desarrollo previsto de las tareas.

La iniciativa es financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y ejecutada de manera conjunta con la municipalidad de Chascomús

Vista aérea de los barrios 30 de Mayo y San Luis de Chascomús.

Un proyecto de 96 viviendas

El plan contempla la construcción de 58 unidades habitacionales distribuidas en tres manzanas del barrio 30 de Mayo y otras 38 en el barrio San Luis.

Los trabajos están a cargo de la empresa local Playa Construcciones S.A., adjudicataria de las licitaciones públicas Nº 08/2023 y Nº 09/2023.

Cada vivienda tendrá 55 metros cuadrados de superficie cubierta y contará con dos dormitorios, estar-comedor-cocina integrados, baño, pasillo, lavadero y acceso.

El diseño también contempla la posibilidad de realizar futuras ampliaciones, con la incorporación de un tercer dormitorio y la ampliación del sector social.

Los terrenos donde se levantan las viviendas son de propiedad municipal y fueron adquiridos durante el período de Norberto Fernandino, entre 1995 y 1999, y por la actual administración.

Cada vivienda tendrá 55 metros cuadrados de superficie cubierta.

Infraestructura y servicios

Además de la construcción de las viviendas, el proyecto incluye la infraestructura básica requerida por la normativa para el desarrollo de los sectores.

Las obras comprenden la apertura de calles, desagües pluviales, provisión de energía eléctrica y agua potable, sistema cloacal, forestación y alumbrado público.

Estas intervenciones permitirán completar las condiciones de infraestructura necesarias para los futuros vecinos y mejorar la accesibilidad y las condiciones habitacionales de los sectores donde se emplazan las unidades..

Por el momento, el proceso de inscripción para los futuros propietarios todavía no fue habilitado. Según se informó, se abrirá cuando el proyecto alcance un mayor grado de ejecución.