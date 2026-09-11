El dólar oficial sufrió su mayor caída diaria en un mes

El retroceso coincidió con la publicación de la inflación de agosto, que fue de 1,7%.

El dólar mayorista retrocedió este viernes por segunda jornada consecutiva y anotó su mayor caída diaria en prácticamente un mes, para así quedar por debajo de los $1.510. De esta forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.

El tipo de cambio oficial cayó $4,5 a los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. Por ende, el spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanzó al 25,6%. A su vez, el volumen operado superó los u$s835,4 millones.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete bajó $5 a $1.530 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta descendió a $1.989 y de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (Bcra), el tipo de cambio oficial promedió los $1.531,73 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05. Al mismo tiempo, el dólar blue se mantuvo a $1.545 para la venta.

El retroceso del mayorista coincidió con la publicación de la inflación de agosto, que fue del 1,7% mensual y definirá el ritmo de actualización de las bandas cambiarias durante octubre. En consecuencia, el techo avanzará durante el próximo mes hasta cerrar cerca de $1.952.