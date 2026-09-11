El dólar oficial sufrió su mayor caída diaria en un mes
Si bien el tipo de cambio venía de caer por primera vez en cinco jornadas, se mantiene en niveles elevados.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar mayorista retrocedió este viernes por segunda jornada consecutiva y anotó su mayor caída diaria en prácticamente un mes, para así quedar por debajo de los $1.510. De esta forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.
El tipo de cambio oficial cayó $4,5 a los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. Por ende, el spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanzó al 25,6%. A su vez, el volumen operado superó los u$s835,4 millones.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete bajó $5 a $1.530 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta descendió a $1.989 y de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (Bcra), el tipo de cambio oficial promedió los $1.531,73 para la venta.
Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05. Al mismo tiempo, el dólar blue se mantuvo a $1.545 para la venta.
El retroceso del mayorista coincidió con la publicación de la inflación de agosto, que fue del 1,7% mensual y definirá el ritmo de actualización de las bandas cambiarias durante octubre. En consecuencia, el techo avanzará durante el próximo mes hasta cerrar cerca de $1.952.
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