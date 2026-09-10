Dólar hoy: el blue volvió a subir y el oficial se mantuvo estable

El dólar blue volvió a subir hoy y el oficial se mantuvo estable.

Este jueves 10 de septiembre el dólar blue volvió a registrar una suba del 0,33%. De acuerdo a los valores del cierre, la cotización paralela quedó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial no tuvo cambios. La cotización quedó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, por lo cual el blue terminó $10 por encima del ficial en el precio de venta, con una brecha cercana al 0,7%.

Los dólares financieros también finalizaron la jornada en terreno positivo. El dólar MEP cerró a $1.533,80 para la compra y $1.537,90 para la venta, con una suba de 0,52%.

El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.597,70 para la compra y $1.598,30 para la venta, con un incremento del 0,26%.