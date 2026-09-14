Golpeó y amenazó de muerte a la pareja hasta que llegó la policía

Un hombre de 30 años acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a la pareja fue aprehendido el lunes a la tarde por personal policial en el barrio Parque Peña y notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Los Naranjos y Parodi e hizo efectiva la aprehensión.

“La víctima sufrió lesiones en una mano y en la cabeza, recibió asistencia médica y manifestó su intención de instar la acción penal”, informaron autoridades policiales.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría decimoquinta, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas, además del traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.