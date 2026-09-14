Neme le respondió a Kicillof y Bianco: "Si hay algo que está acéfalo es la Provincia"

El intendente Agustín Neme emitió un mensaje grabado para responder con dureza las acusaciones del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien había cuestionado esta mañana la gestión municipal y sugirido que Mar del Plata estaba "acéfala". La respuesta fue directa tanto para Bianco como para el gobernador Axel Kicillof.

"Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la Provincia de Buenos Aires que usted conduce. Y principalmente en materia de seguridad", abrió Neme su descargo, y recordó que referentes del propio espacio del gobernador, como Mario Ishii, han reconocido la crisis de inseguridad en el conurbano.

¿Cuál es su plan, Gobernador?

El intendente apuntó directamente contra Kicillof antes de responder a las acusaciones: "Antes de mandar a su Jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, yo quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿cuál es su plan? Porque la seguridad en la Provincia de Buenos Aires es responsabilidad de su gobierno".

Neme recordó que el Municipio compró patrulleros para la Policía provincial, creó la Patrulla Municipal, invirtió en combustible, tecnología y presencia en la calle, y reclamó más efectivos policiales. "Nosotros podemos colaborar, podemos invertir, podemos poner recursos y podemos hacernos cargo. De hecho, lo hacemos todos los días", señaló.

También cuestionó las decisiones tomadas por el gobierno provincial en materia de seguridad: "Eligieron soltar presos, eligieron que los presos tengan la oportunidad de utilizar celulares en las cárceles bonaerenses, eligieron oponerse a modificar el régimen penal juvenil frente a delitos cada vez más violentos cometidos por menores. Eligieron lanzar campañas como 'Consumo Cuidado' mientras el narcotráfico avanza en nuestros barrios".

El cruce con Bianco

Sobre el ministro Bianco, Neme fue tajante: "Que el Jefe de Gabinete de la Provincia diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje no solamente es una irresponsabilidad institucional, sino también una falta de respeto a todos los marplatenses".

"Yo no gobierno contestando WhatsApps para satisfacer las necesidades políticas de un Ministro, gobierno ocupándome de los problemas todos los días", agregó, y desafió al funcionario a debatir sobre los temas de fondo: "Hablemos de seguridad, de los policías que todavía necesita Mar del Plata, de los recursos que aportan los marplatenses a la Provincia y de cuánto vuelve a General Pueyrredon. Hablemos de IOMA, de Punta Mogotes, de las obras paralizadas".

Neme cerró su discurso rechazando lo que describió como un intento de utilizar a Mar del Plata para resolver internas políticas provinciales: "Lo que no voy a permitir es que desde un escritorio en La Plata descalifiquen a Mar del Plata, a sus instituciones y a su gobierno porque un funcionario está enojado porque no le contestaron un mensaje".

"Mar del Plata no está acéfala. Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y tiene un rumbo claro. Trabajen, señor Gobernador y señor Ministro, y dejen de mentirles a los marplatenses", cerró.