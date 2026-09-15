Alerta PAMI: cuáles son los datos obligatorios que los jubilados deben actualizar cuanto antes

El PAMI emitió un comunicado oficial dirigido a todos sus afiliados para que verifiquen el estado de sus expedientes digitales. La campaña de la obra social nacional exige revisar la información registrada dentro de la plataforma Mi PAMI para evitar la suspensión de gestiones administrativas. El organismo recomendó modificar de forma urgente el número de teléfono celular, el correo electrónico y el domicilio de residencia. Mantener estos registros al día resulta indispensable para garantizar la correcta recepción de avisos, insumos sanitarios y medicamentos con cobertura estatal.

Cuáles son los cambios que deben realizar los jubilados en PAMI

La modificación del domicilio real de los jubilados adquiere un rol central para la asignación de prestaciones médicas, entrega de insumos a domicilio y derivaciones de urgencia. A través del portal web oficial o de la aplicación móvil de la entidad, los usuarios pueden gestionar la credencial digital, consultar recetas electrónicas y obtener turnos con especialistas. El procedimiento de actualización requiere ingresar a la pestaña superior denominada Perfil para luego seleccionar la opción Mis Datos. Desde ese apartado, el sistema permite cargar los nuevos canales de contacto.

El organismo también efectuó advertencias por estafas.

Para validar de forma correcta las modificaciones ingresadas, el sistema informático envía un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. Una vez completado este paso, los cambios quedan impactados en la base de datos de la obra social en todo el territorio bonaerense: la actualización de datos resulta obligatoria para continuar operando dentro del catálogo de la cartilla médica sin interrupciones. Las autoridades remarcaron que el trámite es totalmente gratuito y no requiere intermediaciones presenciales.

En paralelo, la institución de salud emitió una serie de recomendaciones para prevenir las estafas virtuales que afectan periódicamente a los adultos mayores. El organismo recordó que no solicita contraseñas personales, códigos de validación por llamada telefónica ni datos bancarios para realizar ningún trámite administrativo. Tampoco se cobran montos de dinero para la utilización de las plataformas digitales oficiales. La entidad sugirió desestimar de forma inmediata cualquier contacto de dudosa procedencia.

Los datos se modifican en la app Mi PAMI.

Finalmente, la entidad remarcó la importancia de no ingresar a enlaces sospechosos recibidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales. Todas las gestiones se deben canalizar exclusivamente desde los dominios web oficiales de la institución. En caso de detectar irregularidades en el perfil del afiliado, el titular puede denunciar el hecho en las delegaciones correspondientes.