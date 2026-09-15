Feroz incendio en un galpón de una fábrica de soda

Un feroz incendio se desató durante la noche del lunes en un depósito de la firma Ivess, ubicada en la zona de Solís y Ratery, en el barrio Santa Mónica.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro sucedió alrededor de las 22.30 en un galpón de la empresa de soda y agua mineral.

Debido a las intensas llamas, dotaciones de bomberos del Cuartel Central y Monolito actuaron en el lugar, con el apoyo del Grupo de Rescate, Defensa Civil y el Same.

Los bomberos debieron batallar para que las llamas no se propagasen sobre otro galpón lindero y debieron acceder al lugar, cortando con una sierra sable una cortina metálica.

El ígneo se desarrolló en el depósito, donde se encontraban una camioneta, dos autos y dos motos.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.