Entradera a jubilados: "Tenemos alarma y grupos vecinales porque el barrio está complicado"

Vecinos del matrimonio de ancianos asaltados el lunes a la noche en el barrio Stella Maris afirmaron que la zona está complicada y recordaron que en un lapso de diez días se registraron robos que tuvieron a otros adultos mayores como víctimas por parte de delincuentes encapuchados en el interior de las viviendas.

Sucedió en el barrio Lomas de Stella Maris.

Varios de ellos hablaron con 0223 tras dar detalles al personal de la DDI que el martes por la mañana hacía distintas tareas en la zona, especialmente la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad para intentar establecer el modo y la dirección de huída de los tres sujetos que asaltaron al hombre de 88 años y su pareja de 79.

"Nos enteramos cuando sonó la alarma vecinal y en el grupo de vecinos dijeron que les habían entrado a robar a Miguel y a Pilar en su casa. Aparentemente fueron tres personas encapuchadas que inhibieron el portón eléctrico y los agarraron justo cocinando y los golpearon", le dijo Majo a este medio.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría novena.

La vecina recordó que hace una semana tuvieron el robo en la zona de Paunero y Alvarado y poco antes el de otra mujer en un departamento en inmediaciones de playa Varese. "Está complicado el barrio, tenemos grupos de WhatsApp, la alarma vecinal y tratamos de estar atentos si hay algún movimiento raro y de comunicarnos entre los vecinos, porque la policía no la vemos pasar", agregó.

Los vecinos confirmaron que, tras recibir ayuda, el matrimonio fue hasta la casa de unos familiares para pasar la noche.

Tal como adelantó este medio, los delincuentes encapuchados estuvieron aproximadamente una hora en el lugar y escaparon con una cantidad no precisada de dólares, pesos, un anillo de oro y tres revólveres calibre .32.