Brutal robo: atan a matrimonio de ancianos durante un asalto

Al menos tres delincuentes armados asaltaron el lunes a la noche a un matrimonio de ancianos a los que sorprendieron en el interior de su casa en el barrio Lomas de Stella Maris.

De acuerdo a los datos recabados por 0223, el hecho se registró cerca de las ocho y media de la noche en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Rivas y Alberti cuando los sujetos, que estaban encapuchados, sorprendieron a la mujer de 79 años en la cocina del inmueble.

Las víctimas fueron atadas.

Ya en el interior la redujeron junto a su esposo de 88, los ataron y comenzaron a revisar los distintos ambientes en busca de objetos de valor.

Tras estar aproximadamente una hora en el lugar escaparon con una cantidad no precisada de dólares, pesos, un anillo de oro y tres revólveres calibre .32.

Las víctimas pudieron desatarse y dar aviso a la policía que hizo las primeras actuaciones que fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Mariano Moyano.