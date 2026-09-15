Lanzaron un misil antiaéreo en Mar Chiquita y marcaron un hito para la Fuerza Aérea

Efectivos de la Fuerza Aérea realizaron maniobras de defensa antiaérea durante el operativo.

Militares de la Fuerza Aérea Argentina llevaron a cabo el Ejercicio “Santa Bárbara” en el Centro de Exploración y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados II (Celpa II) de Mar Chiquita, donde la institución desarrolló sus primeros pasos en el lanzamiento de vectores de vuelo suborbitales décadas atrás.

Esta práctica, que lleva el nombre de la patrona de la Especialidad Artillería Antiaérea, fue realizada en el marco del Plan de Ejercicios Operativos y Tareas ordenadas de Adiestramiento “Aquiles 2026” del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza.

La maniobra consistió en el adiestramiento en tareas de combate a través de la planificación del Sistema de Defensa Antiaérea, incluyendo procedimientos de alistamiento, despliegue, emplazamiento, operación y repliegue de los medios antiaéreos y de apoyo.

El ejercicio “Santa Bárbara” se desarrolló en las instalaciones del Celpa II, en Mar Chiquita.

Mediante este adiestramiento se puso en práctica un Sistema de Defensa Aeroespacial Directa Activa local, permitiendo al Grupo 1 de Defensa Antiaérea emplear sus cuatro escuadrones antiaéreos operativos destinados en las IX, VI y V brigadas aéreas y el propio de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

La tarea incluyó la simulación de ataques aéreos a diferentes objetivos materiales ubicados en el Celpa II, con la participación del Sistema de Armas E-312 Tucano, perteneciente a la III Brigada Aérea.

Luego, el adiestramiento se basó en la defensa de esos objetivos materiales, estableciendo una zona de enganche de las armas, bajo el control táctico del Puesto Comando de Defensa Antiaérea y las coordinaciones correspondientes con la autoridad de coordinación de sistema de armas de misiles del nivel operacional.

Durante la ejecución del Sistema de Defensa Antiaérea, que simuló un ambiente operacional real, evalúan también la planificación y toma de decisiones ante las incursiones de aeronaves dentro del dispositivo de defensa, coordinando los distintos elementos desplegados en la Zona de Defensa Mar Chiquita para cumplimentar la tarea ordenada.

El trabajo contó además con la participación de efectivos de Defensa Antiaérea del Ejército Argentino y de la Armada Argentina, propiciando el esfuerzo mancomunado de carácter conjunto, dinámica que también requiere práctica en la sinergia de trabajo.

La tarea del Grupo 1 de Defensa Antiaérea finalizó con el lanzamiento de un misil antiaéreo de corto alcance denominado RBS 70 NG, lo que representa un hito en la recuperación de la capacidad misilística Tiera-Aire de la Fuerza Aérea Argentina.

El adiestramiento incluyó tareas de despliegue, emplazamiento y operación de los medios antiaéreos.

El sostenimiento técnico y logístico del ejercicio fue posible por el compromiso del personal del Escuadrón Técnico y el Escuadrón Servicios de la Base Aérea Militar Mar del Plata y del profesionalismo de los especialistas que participaron y contribuyeron al logro de los objetivos fijados.

Sistema de Defensa Aeroespacial

Dentro del Sistema de Defensa Aeroespacial, la Defensa Antiaérea cumple la función de interrumpir, neutralizar o destruir que una amenaza aérea alcance o ataque un objetivo material de alto valor estratégico.

Desde el punto de vista operativo, que una unidad de fuego de Defensa Antiaérea logre cumplir con la detección, identificación, seguimiento y neutralización y/o destrucción de un vector aéreo incursor implica el logro de la tarea principal de combate.

Lanzaron un misil antiaéreo en Mar Chiquita y marcaron un hito para la Fuerza Aérea

La alta capacitación del personal y las tareas ejecutadas, desde la etapa de planificación, despliegue, ejecución y repliegue, hasta las tareas posteriores, permiten optimizar procesos, sumar experiencia y capitalizar la capacidad y excelencia buscada.

Asimismo, el tiro antiaéreo con munición de combate es fundamental porque permite comprobar en condiciones exigentes si el personal y los sistemas de defensa antiaérea funcionan de manera coordinada y eficaz.

El desarrollo de este tipo de entrenamientos, el adiestramiento del personal y la recuperación de la capacidad misilística tierra-aire contribuyen a la defensa nacional en forma directa, reforzando las operaciones de Defensa Aeroespacial Directa Activa, respondiendo a la misión principal de la Fuerza Aérea Argentina.