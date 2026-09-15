Luz abrió los ojos y lloró cuando le hablaron: la señal que llenó de esperanza a su familia

Luz, la nena de 13 años que permanece internada en el Hospital Materno Infantil después de recibir un disparo en la cabeza, dio una señal que llevó esperanza a su familia: abrió los ojos y reaccionó cuando sus familiares comenzaron a hablarle.

La adolescente continúa en estado delicado luego del episodio ocurrido el viernes en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. Según contó su familia, desde entonces sufrió seis paros cardiorrespiratorios y permanece internada en terapia intensiva. La bala quedó alojada en el cerebro y, por el momento, los médicos aguardan su evolución.

“Luz tenía los ojitos abiertos. Movió los ojitos, se le ponían rojos como para llorar cuando le hablábamos. Fue la buena señal del día. Está estable, todavía hay que esperar”, contó Matías, primo de la menor.

La menor de 13 años sigue internada en grave estado.

Su mamá, María, también habló sobre la reacción de la adolescente y destacó el impacto que tuvo para toda la familia. “Le empezamos a hablar y empezó a lagrimear. Está estable, si se mantiene así dos días más, le van a empezar a sacar los aparatos. Es una buena noticia para nosotros”, explicó.

La familia permanece prácticamente de manera permanente en el hospital, acompañando a Luz mientras esperan nuevas novedades sobre su evolución. “Estamos todo el día acá. Nos vamos a bañar y volvemos. Estamos todos con ella”, agregó María.

El joven de 16 años que la acompañaba sigue detenido e imputado por tentativa de homicidio calificado

Qué pasó con Luz

El episodio ocurrió el viernes por la noche en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. La investigación intenta determinar con precisión cómo se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la adolescente.

Según la información difundida hasta el momento, un adolescente de 16 años manipulaba un revólver calibre .38 cuando se produjo el disparo. El joven se entregó posteriormente a las autoridades y, de acuerdo con lo expresado por la familia de Luz, inicialmente manifestó que se trató de un accidente.

Sin embargo, Matías señaló que en las últimas horas la familia volvió a quedar desconcertada por las distintas versiones sobre lo ocurrido.

“El chico se entregó, dijo que fue un accidente. Confiamos en él, en que fue un accidente, pero no sabemos realmente el contexto en el que pasó. Hablando con otro medio, me enteré que el chico cambió la declaración y nos volvió a descolocar”, sostuvo.

La familia también pidió prudencia ante las distintas versiones que circularon sobre el episodio. Matías había señalado anteriormente que no quería acusar al adolescente y que, por lo que conoce de él, no cree que haya actuado intencionalmente.

Mientras tanto, Luz continúa luchando por su vida. La reacción que tuvo al escuchar a sus familiares representa, para quienes la acompañan, una señal alentadora dentro de un cuadro que todavía es crítico y que obliga a esperar su evolución hora a hora.