Publicaron nuevas imágenes de los ejercicios inéditos de la Armada estadounidense en Mar del Plata

Las ejercitaciones fueron llevadas a cabo por personal de la Agrupación Buzos Tácticos y de los Navy Seals.

Dieron a conocer nuevas imágenes del ejercicio combinado Tridente, una serie de actividades de cooperación con las fuerzas militares de Estados Unidos que marcaron un hito en materia de interoperabilidad y adiestramiento conjunto. Los trabajos duraron tres semanas, desde el 25 de octubre al 14 de noviembre, y se llevaron a cabo en la Base Naval de Mar del Plata.

En ese tiempo, la Agrupación Buzos Tácticos (APBT) y los Navy Seals compartieron experiencias y entrenaron maniobras operativas con el objetivo de reforzar la protección de los espacios marítimos. El adiestramiento combinado se desarrolló en el polígono de tiro, en las instalaciones de la APBT y de la Escuela de Submarinos, y en buques de la División Patrullado Marítimo.

La autorización para estos ejercicios se debe a las negociaciones con EE.UU. para un salvataje financiero.

De acuerdo al Ministerio de Defensa, los miembros de las fuerzas especiales practicaron maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras técnicas. La fase final del ejercicio se llevó a cabo a bordo de una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante, donde se integraron todos los conceptos incorporados y desarrollados en la etapa de planeamiento.

Asimismo, la cartera que conduce Luis Petri destacó que la actividad "representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo combinado y mejorar los procedimientos operativos en escenarios marítimos de alta complejidad".

El presidente fue quien autorizó vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a la ciudad.

Al mismo tiempo, remarcaron que las tareas "buscan la estandarización, la profesionalización del personal en misiones complejas y la adquisición de un importante intercambio de conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas que permiten potenciar el control y la defensa de los espacios marítimos durante el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva".

El ejercicio Tridente finalizó con una ceremonia presidida por el comandante de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales de la Armada Argentina, capitán de navío Nicolás Waldo Pérez, acompañado por el jefe de la Oficina de Cooperación Militar de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, capitán de fragata Stephen Rittermann, en la que se leyeron palabras alusivas y procedieron al intercambio de gallardetes entre las dos fuerzas, estrechando lazos de camaradería.