La Base Aérea Militar Mar del Plata abrió la inscripción para soldados voluntarios: cómo anotarse

Para postularse, se debe tener entre los 18 y 24 años.

La Base Aérea Militar de Mar del Plata, dependiente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, abrió la inscripción para incorporar a soldados voluntarios a sus filas. Buscan diferentes perfiles, como electricistas, carpinteros, herreros y albañiles, entre otros.

De acuerdo a la información oficial del Gobierno, el servicio militar voluntario es la prestación que efectúan, por propia decisión, los ciudadanos argentinos con la finalidad de contribuir a la defensa nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales, en las unidades, bases, dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Los soldados desarrollarán actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la educación e instrucción correspondiente.

Aprobado el curso de admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea, firmando un compromiso de servicio por un período de dos años. Al finalizar dicho proceso, y de ser confirmado, podrá renovar el mismo y por única vez, hasta los 28 años como máximo.

La Base Aérea Militar Mar del Plata abrió la convocatoria para sumar a soldados voluntarios.

Dentro de los beneficios ofrecidos, se destacan:

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

En tanto, para postularse se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 24 años al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo , por opción o naturalizado.

, por opción o naturalizado. Tener secundario completo .

. No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

o penales desfavorables. Aprobar el examen psicofísico definitivo.

Por el lado de los perfiles buscados en la ciudad, figuran: Operativo / Logístico, Defensa Antiaérea, Banda de Música, Carpintero, Herrero, Albañil, Plomero, Cocinero, Electricista y Peluquería, y técnicos Electricista, Mecánico, Informático, Automotores y Mayor de Obra.

Además, en el centro de incorporación más cercano se debe presentar una solicitud de inscripción con foto color 4X4, fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado, fotocopia de la partida de nacimiento, fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado) y constancia de Cuil.

Los interesados en formar parte de la tropa voluntaria de la Fuerza Aérea pueden comunicarse al 2234771001 interno 53226 o escribiendo al correo electrónico [email protected].