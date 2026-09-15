El dólar mayorista extendió las bajas pero el blue tocó máximos en casi un mes

El dólar mayorista se mantuvo por debajo de los $1.510, en un mercado que continúa mostrando relativa estabilidad. En el tramo mayorista, el tipo de cambio retrocede $1,5 a nivel diario, hasta los $1.506,5. De esa manera, se mantiene a 25,74% del techo de la banda cambiaria, que esta jornada es de $1.894,3.

El dólar oficial minorista cerró a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.532,27 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.592,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. El dólar MEP cerró a $1.529,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,20.