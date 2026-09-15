Rescataron a un potrillo que pasó más de 24 horas junto al cuerpo de su mamá

Quedó al cuidado de proteccionistas y buscan una familia que pueda adoptarlo.

Un potrillo de apenas dos semanas de vida fue rescatado en las afueras de Comodoro Rivadavia tras pasar más de 24 horas junto al cuerpo sin vida de su madre. El animal se encontraba debilitado porque llevaba más de un día sin poder alimentarse.

El hallazgo se produjo el lunes, luego de que la policía de Rada Tilly alertara sobre la presencia de dos caballos muertos en las inmediaciones de la Ruta 3, a la altura de La Herradura.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una yegua muerta, presuntamente a causa de un disparo, y a pocos metros su cría, que permanecía a su lado intentando sobrevivir.

El rescate del potrillo

Ante la situación, intervino el área de Control Urbano y Operativo del municipio, quienes se en encargaron de retirar a los animales y realizar las actuaciones correspondientes.

“El potrillito ya estaba bastante desmejorado, por cuanto ya hacía casi más de un día que estaba al lado del cadáver de la madre y no estaba amamantando”, explicó el secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia Miguel Gómez.

Los trabajadores lograron rescatar al potrillo y trasladarlo a un lugar seguro. Actualmente se encuentra en una vivienda de tránsito en el barrio Kilómetro 17, gestionada por proteccionistas de Comodoro Conciencia Activa.

El objetivo ahora es encontrar una familia que pueda adoptarlo y hacerse cargo de sus cuidados de manera definitiva.

Investigan el faenamiento de otro caballo

También encontraron un equino al que le habían sacado los cuartos y las paletas, en un aparente caso de faenamiento clandestino. Debieron remover los restos del lugar ya que resultaba peligrosa la cercanía con la ruta.

“Desconocemos si la carne de caballo que llevaron era para consumo propio de alguien que tiene mucha necesidad o de alguien que quiere comercializar carne de caballo”, sintetizó Gómez.