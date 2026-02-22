“Cuando te roban un caballo, sabés adónde va”: con brutales fotos, denuncian faena ilegal en Mar del Plata

El cuatrerismo, o abigeato, es el robo o hurto de ganado y es castigado por el código penal con penas que van de 2 a 6 años de prisión y al igual que el resto de Argentina, Mar del Plata sufre este delito que además de causar daños económicos, provoca pérdidas desde lo emocional muy grandes.

Julieta Montone es una vecina de la zona sur marplatense que desde el 9 de febrero busca desesperadamente a una yegua, robada en su quinta por el camino a Los Ortiz. En diálogo con Extra Radio FM 102.1, la mujer afirmó que la parte rural de General Pueyrredon, hay una verdadera “zona liberada” y responsabiliza de eso a la policía. “Hace unos días robaron dos caballos en el campo de jineteada de La Laguna de los Padres. La patrulla rural, que es quien se tiene que ocuparse de todos estos asuntos, está en el Museo José Hernández, a metros de allí. Y no se entera nunca de nada”, lamentó.

En tal sentido, sostuvo que toda la zona es víctima del cuatrerismo y puso como ejemplo a robos ocurridos en la última semana en Batán, Miramar y en Laguna La Brava. “Dicen que es la época en que salen a carnear. Que los faenan a unos metros de donde te lo sacaron, o los llevan, los van acopiando y después los mandan al frigorífico, donde no hay control de ningún tipo. Después lo compran las carnicerías de la periferia y la mezclan con ganado vacuno”, dijo.

“La policía no existe en estos casos pero saben quiénes son. Así que estamos nosotros atando cabos, recorriendo por todos lados, intentando ubicar a alguien o saber algo y nadie habla. Estamos solos. Cuando te roban un caballo, vos sabés adónde va. Entonces tenés que actuar en el momento, no podés esperar a que la denuncia llegue a Fiscalía. Yo sigo buscando a mi yegua pero lo más probable es que yo no la vaya a encontrar. O encuentre los huesos”, lamentó.