Volvieron al mar seis pingüinos que habían sido hallados empetrolados y heridos en redes de pesca

Un grupo de pingüinos regresó al mar tras atravesar distintos procesos de rehabilitación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Después de un proceso de rehabilitación, seis pingüinos curados por la Fundación Mundo Marino regresaron al mar. Son cuatro ejemplares de pingüinos de Magallanes y los restantes de saltarines o de penacho amarillo, que fueron hallados en diferentes puntos de la costa con graves signos de desnutrición y deshidratación.

Como los pingüinos son animales gregarios, el regreso al mar en San Clemente del Tuyú, partido de la Costa, debe realizarse en grupo, para lo que previamente es necesario que convivan.

Tres de las aves fueron encontradas en la playa de San Clemente atrapadas en redes de pesca y dos de ellas sufrieron severos cortes debajo de sus aletas y requirieron puntos de sutura.

Los cuatro pingüinos magallánicos ingresaron entre fines de junio y mediados de julio, tras ser rescatados en la zona de San Clemente.

El pingüino de Magallanes restante fue rescatado en Pinamar e ingresó al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino con una pérdida parcial en su aleta derecha.

En cuanto a los ejemplares de penacho amarillo, fueron hallados en Mar de Ajó y Villa Gesell, y ambos presentaban petróleo en su plumaje y fueron lavados, estabilizados e hidratados.

La Fundación Mundo Marino recordó que en caso de ver un pingüino en la playa es necesario dar aviso a las autoridades o centros de rescate locales.

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Los seis animales convivieron y tiempo después regresaron al mar.