Este miércoles se verá la Superluna más Grande del Año: a qué hora ocurrirá el espectáculo

Será la más cercana y brillante a la Tierra de todo el año. Foto: archivo 0223.

La noche de este miércoles será protagonista de un espectáculo astronómico imperdible: la Superluna de noviembre, que además será la más cercana y brillante a la Tierra de todo el año. Si bien el punto máximo de cercanía (perigeo) ocurrió durante la mañana, el mejor momento para disfrutarla en su plenitud será al caer la tarde.

A pesar de que el pico técnico fue a las 10:19 (hora de Argentina), la visión más espectacular, donde la Luna se verá más grande debido a la "ilusión lunar" (cuando está baja en el horizonte), será al anochecer de hoy, miércoles 5 de noviembre, y durante las primeras horas de la noche.

Se espera que en Argentina la visibilidad óptima, con su máximo brillo, se produzca aproximadamente entre las 22 y las 23 horas. Para aprovechar al máximo este fenómeno, también conocido como la Superluna del Castor, es preciso tener en la siguientes recomendaciones: