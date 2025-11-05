Este miércoles se verá la Superluna más Grande del Año: a qué hora ocurrirá el espectáculo
Esta noche la Luna se vislumbrará más grande debido a la "ilusión lunar".
La noche de este miércoles será protagonista de un espectáculo astronómico imperdible: la Superluna de noviembre, que además será la más cercana y brillante a la Tierra de todo el año. Si bien el punto máximo de cercanía (perigeo) ocurrió durante la mañana, el mejor momento para disfrutarla en su plenitud será al caer la tarde.
A pesar de que el pico técnico fue a las 10:19 (hora de Argentina), la visión más espectacular, donde la Luna se verá más grande debido a la "ilusión lunar" (cuando está baja en el horizonte), será al anochecer de hoy, miércoles 5 de noviembre, y durante las primeras horas de la noche.
Se espera que en Argentina la visibilidad óptima, con su máximo brillo, se produzca aproximadamente entre las 22 y las 23 horas. Para aprovechar al máximo este fenómeno, también conocido como la Superluna del Castor, es preciso tener en la siguientes recomendaciones:
- Mirar hacia el horizonte: ubicate en un lugar con vistas despejadas hacia el este al atardecer, ya que la Luna estará saliendo.
- Buscar la oscuridad: alejate de las grandes fuentes de contaminación lumínica urbana. Cuanto más oscuro el cielo, más impresionante será la vista.
- Doble Show: Esta Superluna coincide con la lluvia de meteoros Táuridas del Sur, ¡así que tendrás una noche doblemente mágica en el cielo!
- No necesitarás telescopios ni equipos especiales. Bastará con un cielo despejado para ver nuestro satélite natural ligeramente más grande y mucho más brillante de lo habitual.
