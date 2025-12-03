Llega la última Superluna del año: cuándo y cómo ver el fenómeno desde Argentina

Este jueves 4 de diciembre podrá verse la última Luna llena de 2025, que además llegará en formato de Superluna, es decir, más grande y brillante de lo habitual. El fenómeno ocurre cuando la fase llena coincide con el perigeo, el punto en el que la Luna pasa más cerca de la Tierra en su órbita elíptica.

Según el sitio especializado Date and Time, el satélite saldrá a las 20.05 y permanecerá visible hasta alrededor de las 5.40 del viernes, ofreciendo la mejor oportunidad del año para observarlo en su plenitud desde toda la Argentina.

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”, un nombre heredado de pueblos originarios de Norteamérica que asociaban este momento del ciclo lunar al inicio del invierno, las bajas temperaturas y la oscuridad en el hemisferio norte.

Además de su atractivo astronómico, la Superluna de diciembre llega cargada de simbolismo. Para las corrientes esotéricas, la fase llena marca cierres, claridad y momentos de liberación; y cuando se trata de una Superluna, esa energía se siente con mayor intensidad.

En esta ocasión, la lunación ocurre con la Luna ubicada en Géminis, un signo ligado a la comunicación y los procesos mentales. Astrológicamente, se asocia a mayor claridad para expresar ideas, tomar decisiones pendientes y ordenar la información acumulada en los últimos meses.

La Superluna en Géminis también es interpretada como un impulso para la sinceridad y el cierre de ciclos personales, un momento para poner en palabras lo que estaba pendiente y soltar aquello que ya no acompaña.