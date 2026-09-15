Una mujer entregó 80 mil dólares tras recibir una llamada de una falsa sobrina

Una mujer de 80 años fue víctima de una estafa telefónica en Villa Gesell y entregó aproximadamente 80 mil dólares en efectivo luego de recibir un llamado de una persona que se hizo pasar por su sobrina.

El hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre, alrededor de las 13:30, en una vivienda ubicada sobre avenida 5. De acuerdo con la denuncia, la víctima recibió una comunicación telefónica de una mujer que se presentó como su sobrina y le manifestó que, a raíz de un supuesto anuncio presidencial, los dólares que no fueran registrados quedarían anulados.

Como parte del engaño, la falsa familiar le indicó que enviaría a una persona de su confianza para retirar el dinero, realizar una supuesta registración y posteriormente devolvérselo.

Media hora después, un hombre de unos 25 años se presentó en el domicilio. Según la descripción aportada, era de baja estatura y contextura robusta, tenía el rostro redondeado, llevaba anteojos de sol y vestía ropa oscura.

Convencida de que se trataba de la persona enviada por su sobrina, la mujer le entregó aproximadamente 80 mil dólares en billetes de 100. El sujeto tomó el dinero y se retiró caminando.

La víctima descubrió posteriormente el engaño, cuando se comunicó personalmente con su sobrina y confirmó que ella nunca había realizado el llamado ni enviado a ninguna persona a retirar el dinero.

A partir de la denuncia se inició una investigación para determinar la identidad de los responsables. Personal especializado trabaja en el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Los investigadores buscan reconstruir el recorrido realizado por el autor material y obtener elementos que permitan establecer su identidad. También se realizan tareas de análisis de las comunicaciones telefónicas vinculadas con el hecho, con el objetivo de determinar la autoría, posibles participantes y otros elementos de interés para la causa.