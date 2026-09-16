Mar del Plata se prepara para elegir la mejor hamburguesa

Mar del Plata tendrá su primera gran competencia gastronómica dedicada a la hamburguesa. Se trata de Mardel Burger, un evento que reunirá a doce de las hamburgueserías más destacadas de la ciudad durante una jornada de doce horas, el domingo 11 de octubre, de 11 a 23, en Villa Mitre (Lamadrid 3870).

El evento se organiza bajo el concepto “Mar del Plata elige”, una propuesta que pone al público en el centro de la experiencia: parte de las hamburgueserías ya fueron preseleccionadas por la organización, mientras que el resto se define con la participación activa de la comunidad, que puede postular a su local favorito para que ingrese a la competencia.

El día del evento, cada una de las doce hamburgueserías contará con un stand propio para presentar su propuesta, y el público podrá recorrer el predio, probar las distintas opciones y votar por su favorita para definir a la ganadora del galardón “Mejor Hamburguesería Marplatense 2026”. La jornada incluirá además música en vivo y DJs, activaciones y experiencias de marcas auspiciantes, y espacios recreativos pensados para disfrutar en familia o con amigos.

Se esperan más de 2000 asistentes a lo largo de la jornada, en un evento que busca instalarse como una nueva tradición gastronómica de la ciudad y poner en valor a la escena marplatense de hamburgueserías.

Las entradas ya están a la venta a través de Venti y, hay dos opciones: con o sin consumición. También hay combos con mayor consumo incluido, y una vez dentro del predio el público podrá comprar todas las hamburguesas adicionales que quiera en los stands de cada local.