Mar del Plata se prepara para elegir la mejor hamburguesa
Doce hamburgueserías de la ciudad competirán el domingo 11 de octubre en Villa Mitre, en un evento gastronómico donde el público define, con su voto, cuál es la mejor.
Por Redacción 0223
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Mar del Plata tendrá su primera gran competencia gastronómica dedicada a la hamburguesa. Se trata de Mardel Burger, un evento que reunirá a doce de las hamburgueserías más destacadas de la ciudad durante una jornada de doce horas, el domingo 11 de octubre, de 11 a 23, en Villa Mitre (Lamadrid 3870).
El evento se organiza bajo el concepto “Mar del Plata elige”, una propuesta que pone al público en el centro de la experiencia: parte de las hamburgueserías ya fueron preseleccionadas por la organización, mientras que el resto se define con la participación activa de la comunidad, que puede postular a su local favorito para que ingrese a la competencia.
El día del evento, cada una de las doce hamburgueserías contará con un stand propio para presentar su propuesta, y el público podrá recorrer el predio, probar las distintas opciones y votar por su favorita para definir a la ganadora del galardón “Mejor Hamburguesería Marplatense 2026”. La jornada incluirá además música en vivo y DJs, activaciones y experiencias de marcas auspiciantes, y espacios recreativos pensados para disfrutar en familia o con amigos.
Se esperan más de 2000 asistentes a lo largo de la jornada, en un evento que busca instalarse como una nueva tradición gastronómica de la ciudad y poner en valor a la escena marplatense de hamburgueserías.
Las entradas ya están a la venta a través de Venti y, hay dos opciones: con o sin consumición. También hay combos con mayor consumo incluido, y una vez dentro del predio el público podrá comprar todas las hamburguesas adicionales que quiera en los stands de cada local.
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