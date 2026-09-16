Intentó escapar y chocó contra un alambrado: aprehenden a un joven de 18 años

El joven de 18 años aprehendido por ingresar a una vivienda en Villa Gesell.

Un joven de 18 años fue aprehendido este miércoles en Villa Gesell luego de ser encontrado en el patio de una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida 27, entre los paseos 112 y 113, a partir de un aviso al 911 que alertaba sobre un posible intento de robo.

Según informó la policía, los efectivos se dirigieron al lugar tras recibir la alerta y encontraron a varias personas que, al advertir su presencia, intentaron escapar. Durante la huida, uno de los jóvenes chocó contra un alambrado y cayó al suelo, momento en el que fue alcanzado por el personal policial.

El joven que no pudo escapar y quedó aprehendido por la policía Villa Gesell.

De acuerdo con las actuaciones, momentos antes el joven habría ingresado al patio de una vivienda tras abrir un portón que se encontraba sin llave. Luego, se habría acercado a un ventiluz con intenciones de ingresar al inmueble.

El joven fue identificado y quedó a disposición de la Justicia. Interviene la UFID N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Juan Pablo Calderón, quien dispuso iniciar actuaciones por violación de domicilio y hurto en grado de tentativa.