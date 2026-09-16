Teatro, música y juegos: la propuesta de la Escuela Municipal de Arte Dramático para los chicos

La Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano realizará este jueves 17 de septiembre, de 14 a 16, una nueva edición de “Que se vengan los chiques”, una propuesta que invita a niños de tercer grado de la Escuela Municipal N.º 9 a compartir una tarde de juegos teatrales, música, arte y actividades recreativas.

La iniciativa surgió hace dos décadas a partir de la propuesta de un estudiante que realizaba sus prácticas en la Escuela N.º 9 y, con el tiempo, fue incorporada a la cátedra de Didáctica de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Actualmente, el proyecto involucra a docentes y estudiantes de distintas carreras y espacios de la institución.

La iniciativa, que se realiza desde hace unos 20 años, reunirá a docentes y estudiantes para ofrecer a los chicos una tarde de juegos teatrales, música, arte y memoria colectiva.

“Este es un evento que se viene realizando en la Escuela Municipal de Arte Dramático ya hace más o menos 20 años”, explicó Claudia Castro, profesora de Voz y Trabajo Vocal, en diálogo con Extra (102.1). Según relató, inicialmente el intercambio estaba a cargo de la cátedra de Didáctica, pero luego la propuesta se institucionalizó y comenzó a involucrar a toda la comunidad educativa.

Durante la jornada, los chicos serán recibidos en grupos reducidos y recorrerán distintas estaciones preparadas especialmente para la ocasión. La escuela estará intervenida artísticamente y cada espacio ofrecerá una propuesta diferente: habrá una obra teatral breve, actividades sensoriales, música, percusión, maquillaje, canciones y una merienda. “La idea es pasen una tarde muy divertida, hermosa y muy emotiva”, señaló Castro.

Los estudiantes cumplen un rol central en la organización. Quienes cursan el profesorado participan de la preparación de las actividades, mientras que otros alumnos se encargan de acompañar a los grupos, recibirlos con música y canciones o desarrollar diferentes intervenciones artísticas.

En esta edición, además, la propuesta estará atravesada por la temática de memoria, verdad y justicia, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. “La movida de este año habla sobre un chico llamado Felipe, que pierde la memoria y empieza a recorrer las instalaciones y va recordando dónde estaban sus amigos, cómo se llamaba, quién era”, contó la docente.

Los estudiantes cumplen un rol central en la organización.

Los destinatarios son niños de aproximadamente 8 y 9 años, que concurren a tercer grado, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. La actividad busca ofrecerles una experiencia diferente y acercarlos al lenguaje teatral en un ámbito especialmente preparado para recibirlos.

“Lo que nos motiva es devolver a la comunidad lo que nos da, darle una jornada a los chicos de interacción, de sacarlos del mundo en el que viven y poder llevar la magia del teatro a ellos durante dos horas”, expresó Castro.

La propuesta también representa una experiencia formativa para los estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Son ellos quienes participan activamente de la planificación y puesta en marcha de la jornada: desde la elección de la temática y la preparación de los souvenirs hasta la organización de las actividades y la merienda.

La participación se extiende a diferentes espacios de la institución. Los estudiantes de segundo año, por ejemplo, estarán a cargo de enseñar una canción; alumnos de Formación Básica recibirán a los chicos junto al profesor Mileo con percusión y canciones, mientras que estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Actuación acompañarán a los grupos durante el recorrido.

“Nuestra comunidad es muy activa, hace casi 50 años que tenemos la escuela, participamos de un montón de eventos y este es uno de los que se llena de gente, que es lo más lindo que nos puede a pasar”, destacó la docente.

Para Castro, el esfuerzo que implica organizar y llevar adelante una jornada con numerosos chicos queda compensado por el resultado de la experiencia. “Estamos muy orgullosos de este evento, sobre todo porque es una venida de los chicos a la escuela, a conocernos y, como decimos, la sonrisa del chico no tiene precio”, afirmó.

Así, durante dos horas, las aulas y los distintos espacios de la Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano se transformarán en escenarios de juego, expresión y encuentro, con el objetivo de que los chicos puedan vivir una experiencia vinculada al teatro y al arte y, al mismo tiempo, acercarse a una temática fundamental para la construcción de la memoria colectiva.