Trágico e impactante choque entre cuatro camiones en un puente: murió un transportista de 32 años

La imagen es elocuante, irrisoria e impactante: cuatro camiones protagonizaron un siniestro vial que terminó en tragedia para uno de los conductores, de 32 años, mientras que otros tres transportistas debieron quedar internados. El hecho ocurrió este martes sobre la ruta provincial N°51, en un puente rural que cruza el arroyo Saladillo, en cercanías de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.

De acuerdo con lo informado por el comisario Camilo Miranda, jefe de la policía vial con asiento en Chivilcoy, uno de los vehículos involucrados era un Fiat con cisterna que transportaba urea a granel. El camión era conducido por un hombre de 64 años, quien no sufrió lesiones.

Otro de los rodados era un Volkswagen con acoplado, al mando de un conductor de 32 años que resultó herido. También participaron dos camiones Renault con acoplado: uno trasladaba cereal y el otro latas de pintura.

El conductor del Renault que transportaba cereal, un hombre de 32 años oriundo de Benito Juárez, falleció como consecuencia del impacto. El otro vehículo Renault era conducido por un joven de 27 años, quien también sufrió heridas.

Los tres camioneros lesionados fueron trasladados al hospital del partido de 25 de Mayo, donde permanecían en estado delicado debido a la gravedad de las lesiones. Según se informó, los heridos son oriundos de Villalonga y Coronel Suárez.

Así quedaron los camiones siniestrados sobre ruta 51. (Foto junin24.com)

La ruta estuvo cortada durante varias horas

El accidente obligó a interrumpir completamente la circulación por la ruta 51. Para permitir el desplazamiento de los vehículos, se implementaron desvíos por caminos alternativos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal de Seguridad y Defensa Civil. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la necesidad de retirar los camiones involucrados y garantizar la seguridad sobre el puente.

Según informó Defensa Civil de Saladillo, el tramo quedó nuevamente habilitado al tránsito este miércoles alrededor de las 7.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las causas que provocaron el choque múltiple permanecen bajo investigación. La actuación quedó a cargo de la comisaría de 25 de Mayo, con intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.

La investigación buscará establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes en un siniestro realmente sorprendente.