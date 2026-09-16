Es inglés, eligió a Argentina y Messi aparece en su historia: la insólita decisión de Alec Brooke

Tiene 21 años, nació en Londres, fue campeón británico y llegó a la delegación argentina gracias a una particular coincidencia que tuvo a Lionel Messi como protagonista.

Alec Brooke protagonizó una de las historias más particulares de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El esgrimista de 21 años, nacido en Londres y excampeón británico, debutó con la camiseta nacional en la disciplina de espada masculina después de elegir representar al país de origen de su madre, Marissa.

La historia de su llegada a la Argentina tuvo un punto de partida tan inesperado como curioso. Después de un combate internacional, el histórico esgrimista argentino José Domínguez advirtió que Brooke llevaba una camiseta de Lionel Messi debajo de su chaqueta de esgrima. Al preguntarle por su vínculo con el país, confirmó que su madre era argentina y le propuso sumarse al seleccionado nacional.

Brooke construyó buena parte de su carrera bajo bandera británica. Fue número uno del ranking mundial cadete y llegó al séptimo puesto del escalafón junior. Entre sus principales logros aparecen el oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022, el título del Europeo Junior 2025 y el subcampeonato mundial junior de 2024.

Su formación académica también tiene un recorrido internacional. Egresado del Westminster School, continuó sus estudios en la Universidad de Princeton, donde cursó Economía, Matemáticas y Finanzas y se destacó dentro de la Ivy League de la NCAA. Durante tres años consecutivos recibió reconocimientos All-American, mientras desarrollaba su carrera como atleta de alto rendimiento.

Para reforzar su vínculo con el país de su madre, Brooke realizó en 2024 un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella. Fanático del West Ham United, incluso decidió dejar de lado el partido de su equipo por la Premier League para concentrarse en su esperado debut con Argentina en Santa Fe.

En su primera participación individual en los Juegos Suramericanos 2026, Brooke consiguió una victoria por 5-1 ante el chileno Jorge Valderrama, aunque también sufrió derrotas frente a representantes de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá. A pesar del saldo irregular en la fase de grupos, logró avanzar a la Tabla de 16, donde volverá a enfrentarse con el brasileño Nicolas Deguchi y también tendrá por delante el desafío de la competencia por equipos.