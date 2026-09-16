Augusto Servello fue campeón y sorprendió a todos con su confesión: necesita tres trabajos para competir

El esgrimista argentino volvió a ganar el oro en florete individual en los Juegos Suramericanos 2026 y, después de consagrarse, contó las dificultades que atraviesa para sostener su carrera deportiva.

Augusto Servello volvió a subirse a lo más alto del podio y se consagró bicampeón suramericano de florete individual en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El esgrimista argentino derrotó 15-10 a su compatriota Andrea Nigosanti en una final completamente albiceleste y consiguió así repetir el oro que había obtenido en Asunción 2022. Sin embargo, después de la consagración, su testimonio expuso las dificultades que atraviesa para continuar compitiendo al máximo nivel.

Lejos de quedarse solamente con la celebración por la medalla, Servello habló sobre el esfuerzo económico que implica sostener su carrera. “Actualmente estoy en Argentina, me toca trabajar, tengo tres trabajos distintos para comprar el material. Obviamente, mi madre me ayuda, pero es un esfuerzo enorme”, contó el misionero después de conquistar el título. Además de entrenar y competir, trabaja como entrenador y realiza mandados para una empresa durante las horas que tiene disponibles.

El campeón suramericano también se refirió a las condiciones de preparación que tuvo durante esta temporada. Según explicó, prácticamente no contó con roce internacional en 2026 y apenas pudo participar en tres de los diez torneos internacionales previstos, una situación que dificulta llegar en las mejores condiciones a competencias de este nivel. Incluso contó que debe acomodar sus entrenamientos entre sus obligaciones laborales y coordinar con su entrenador los momentos disponibles para prepararse.

En ese contexto, Servello cuestionó la reducción del respaldo económico que, según su experiencia, reciben actualmente las disciplinas amateur. El esgrimista aseguró que entiende la orientación del Gobierno de Javier Milei, pero sostuvo que “se redujo mucho” el apoyo y comparó la situación actual con años anteriores, cuando los seleccionados realizaban giras por Europa que les permitían llegar con mayor competencia acumulada a los grandes torneos.

Servello también comparó la preparación argentina con la de otros países de la región. Según sus declaraciones, los seleccionados de Chile y Colombia cuentan actualmente con mejores condiciones para afrontar las competencias internacionales. “Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión”, sostuvo el esgrimista, quien atribuyó el segundo puesto de Argentina en el medallero a la calidad de los deportistas y a su capacidad para afrontar las dificultades, más que al nivel de inversión.

Su historia, de todos modos, tuvo un nuevo capítulo dorado en Santa Fe. Servello venció a Nigosanti por 15-10 en una final íntegramente argentina y sumó el segundo oro de su carrera en los Juegos Suramericanos. La medalla también representó la primera de oro para Misiones en esta edición y confirmó al posadeño nuevamente como campeón continental de su especialidad.