Cruzaron la ciudad a toda velocidad y los atraparon cuando chocaron

Tres de los cuatro ocupantes de un VW Nivus que el martes a la madrugada escaparon de un control policial fueron aprehendidos luego de atravesar la ciudad a toda velocidad y chocar contra un auto estacionado.

Personal del Comando de Patrullas Sur intentó interceptar el rodado en inmediaciones de Camuso y Ortiz de Zárate que aceleró bruscamente e inició una fuga a alta velocidad, desobedeciendo las señales de detención. La persecución se extendió por calles de jurisdicción de las comisarías decimosexta, tercera y quinta hasta finalizar en Nápoles y Diagonal Gascón, donde perdieron el control y chocaron contra un vehículo estacionado.

Elementos secuestrados.

Durante el procedimiento, dos de los sujetos continuaron la huida ingresando a una vivienda ubicada frente al lugar de la colisión, siendo posteriormente reducidos por el personal policial. En poder de los sujetos se secuestró una mochila que contenía dos pares de guantes, precintos, una pinza hidráulica, dos pasamontañas, varios destornilladores y un equipo de comunicación tipo handy.

Al analizar los datos del VW Nivus se estableció que poseía un pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría novena desde el 10 de septiembre de 2026 en una causa por robo.

Uno de los detenidos.

Uno de los aprehendidos registraba además una captura activa por causas vinculadas a robo agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por escalamiento y robo agravado en poblado y en banda.

Desde la fiscalía de Flagrancia Alejandro Vicente dispuso actuaciones por encubrimiento y violación de domicilio, la notificación de la formación de causa y el traslado a Tribunales para prestar declaración.