Lo encontraron muerto y descuartizado en su casa: la macabra hipótesis sobre sus perros

Un conmocionante hallazgo movilizó a los efectivos policiales en el barrio El Progreso de la ciudad de Posadas, Misiones. La intervención de las fuerzas de seguridad ocurrió sobre la calle Cerrito tras el alerta desesperado de los residentes por olores nauseabundos. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. La víctima llevaba al menos cinco días fallecida y la escena impactó por la falta de algunas extremidades.

La macabra escena con el cuerpo descuartizado

Las primeras hipótesis de los peritos señalan que los cuatro perros mestizos que habitaban la finca habrían consumido partes del cuerpo tras el deceso. Los animales fueron rescatados en condiciones precarias dentro del inmueble, mientras se aguardan los análisis forenses definitivos. "Era bastante fuerte la escena", declaró un vecino que participó como testigo oficial durante el procedimiento del hallazgo. El testigo aclaró que el hombre vivía solo en la propiedad y era conocido popularmente en el barrio como "Toti".

El cuerpo se encontraba tendido en el suelo.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Seccional N.º 8 y contó con la presencia del juez de Instrucción N.º 2, Juan Manuel Monte. El magistrado ordenó el traslado inmediato de los restos hacia la Morgue Judicial para la realización de la autopsia de rigor. Las pericias médicas resultarán determinantes para identificar formalmente al fallecido y precisar la causa exacta del deceso. Por el momento, la causa permanece caratulada preventivamente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

Durante las inspecciones preliminares de Criminalística no se observaron aberturas forzadas ni signos de violencia explícita dentro del domicilio. "No se veía escena de violencia. Incluso las puertas estaban cerradas y estaba en la cocina", sostuvo el testigo del operativo. La reconstrucción testimonial indica que la víctima acostumbraba a pasear a sus mascotas todas las mañanas por las calles linderas. Su repentina ausencia y la acumulación de olores terminaron desencadenando la llamada al número de emergencias.

Los investigadores exigieron la autopsia correspondiente.

El caso genera enorme conmoción entre los habitantes de la zona mientras avanza la recolección de pruebas en el expediente judicial. Los investigadores aguardan los resultados toxicológicos e histopatológicos para descartar la participación de terceros en el trágico episodio. La custodia de la propiedad quedó a cargo de las autoridades hasta completar el relevamiento fotográfico y de huellas.