Horror y misterio: encontraron un cadáver ensagrentado en un hotel junto a una amoladora

Un macabro hallazgo conmocionó a los residentes de la localidad bonaerense de Haedo tras el descubrimiento de un cadáver en un hospedaje. El hecho ocurrió durante el fin de semana dentro de un establecimiento ubicado en la calle Juan B. Justo al 100, en el partido de Morón. La víctima fue identificada como Octavio Augusto Gruszecki, un vecino de 45 años que residía a pocas cuadras del lugar. El hombre había ingresado al establecimiento durante el mediodía del sábado sin contar con una reserva previa.

Cómo se produjo la misteriosa muerte del hombre en el hotel

La intervención del personal de recepción se produjo tras las constantes quejas presentadas por diversos huéspedes del segundo piso. Los clientes denunciaban la presencia de un ruido persistente y molesto proveniente de una herramienta eléctrica encendida dentro de la habitación 19. Ante la falta de respuesta a los llamados a la puerta, el empleado del establecimiento utilizó la llave de copia e ingresó al cuarto. En el interior se encontró con el cuerpo ensangrentado del sujeto tendido sobre la cama.

La víctima es un vecino del barrio.

La escena del hallazgo presentaba un tendal de sangre de varios metros de extensión que se iniciaba en el sector del baño. Los médicos de la ambulancia del servicio de emergencias médicas confirmaron el fallecimiento del individuo a causa de un corte profundo. La lesión principal se localizó en la zona del cuello, afectando de manera directa la arteria carótida de la víctima. La gravedad de la herida provocó una hemorragia masiva y el deceso del hombre en cuestión de pocos minutos.

Al lado del cuerpo de la víctima, los agentes policiales secuestraron una amoladora eléctrica de mano en funcionamiento junto a su caja original. Las primeras averiguaciones confirmaron que la herramienta de corte había sido adquirida por el propio sujeto durante la mañana del sábado. El hombre trasladó el artefacto oculto dentro de una mochila al momento de registrarse en la recepción del hotel. La fiscalía interviniente descartó la participación de terceras personas dentro de la habitación tras revisar las cámaras.

El fallecimiento se produjo por un corte profundo.El fallecimiento se produjo por un corte profundo.

La investigación judicial se centra en determinar si se trató de una decisión voluntaria o de un trágico accidente de trabajo. Los peritos de la policía científica sugieren que el individuo intentó desplazarse hacia la cama luego de sufrir el corte en el sanitario. La autopsia ordenada por la justicia de Morón procurará establecer las causas exactas que desencadenaron el fatal desenlace. Los agentes de la comisaría local preservaron el ambiente para completar el levantamiento de huellas y evidencias físicas.