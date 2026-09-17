Tapiaron una casa a la tarde y lo detuvieron cuando quiso meterse a la noche

Un hombre de 31 años que el miércoles a la noche intentó meterse en una casa que horas antes había sido cerrada con portones de chapa y un candado fue aprehendido por personal policial, imputado del delito de usurpación y trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Tiene 31 años.

Cerca de las ocho de la noche un aviso al 911 dio cuenta del intento de ingreso de una persona a una vivienda en inmediaciones de las calles Córdoba y Falucho por lo que personal policial y de la Patrulla Municipal arribó al lugar: al constatar el candado dañado en el piso ingresaron al inmueble y ubicaron al sujeto en la planta baja.

“Al advertir la presencia policial, manifestó que había ingresado para buscar su colchón, fue reducido tras un palpado preventivo y trasladado a la comisaría segunda”, informaron autoridades policiales.

Ante la certeza que el sujeto era la persona que había forzado el candado colocado horas antes, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro cambió las actuaciones iniciales de averiguación de ilícito por usurpación y ordenó su traslado a Tribunales.