Escándalo en un gimnasio: entró a los gritos, insultó y manoseó a un empleado, y se desnudó por completo
Sucedió el miércoles a la noche en el centro. La mujer de 35 años fue aprehendida. La llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para una evaluación.
Por Redacción 0223
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Una mujer de 35 años que el miércoles a la noche ingresó a un gimnasio céntrico, insultó y manoseó a uno de los empleados antes de desnudarse fue aprehendida por personal policial y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para una evaluación.
Fueron efectivos de la comisaría primera, del Comando de Patrullas y de la UTOI los que llegaron al gimnasio ubicado en Moreno entre San Luis y Córdoba tras el aviso que dio un empleado de 24 años.
El joven dijo que la mujer comenzó a agredirlo verbalmente y posteriormente lo habría tocado en sus partes íntimas por lo que dio aviso al sistema de emergencias.
Al momento de ser identificada, la mujer se quitó las prendas de vestir y quedó completamente desnuda, por lo que se dispuso su traslado al hospital para evaluación médica.
Una vez labradas las actuaciones correspondientes, las autoridades judiciales iniciaron actuaciones por abuso sexual simple y las infracciones contravencionales de rigor.
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