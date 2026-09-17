Cayó “La pareja abreautos” tras seis robos en una hora

Un hombre de 34 años y una mujer de 22 años acusados de una serie de robos a vehículos estacionados en la zona de Playa Grande fueron aprehendidos el miércoles a la noche por personal policial y trasladados a Tribunales.

Efectivos de la comisaría novena con intervención del Comando de Patrullas y UTOI, aprehendieron a la pareja vinculada a una serie de robos en el interior de vehículos ocurridos en inmediaciones de Peña y Pasaje Guillermo Volpe tras un alerta al 911.

Uno de los traslados a la comisaría.

Minutos después de las once de la noche un aviso a la Central de Emergencias alertó sobre la activación de alarmas en varios vehículos y la presencia de personas sospechosas en el sector. Al arribar los efectivos, constataron inicialmente varios automóviles con sus ventanillas violentadas: un Fiat Palio, un Chevrolet Cruze, un Mercedes Benz 300, un Ford Ka, un Fiat 500 y un Peugeot 307.

A través de las cámaras de COM, se observó a dos hombres y una mujer violentando ventanillas de los rodados y desplazándose posteriormente hacia la zona de Quintana y Aristóbulo del Valle. Asimismo, las cámaras permitieron establecer que habían descartado elementos en inmediaciones de las escalinatas del Hotel Costa Galana.

Quedaron aprehendidos.

En ese contexto, personal policial logro aprehender primero a la mujer, de 22 años, quien fue localizada en inmediaciones de Aristóbulo del Valle entre Quintana y Matheu. Durante los procedimientos se secuestraron anteojos de sol, un perfume, guantes de goma, llaves y documentación bancaria perteneciente a un tercero, además de una campera.

Posteriormente, efectivos que continuaban la búsqueda localizaron a dos hombres sobre avenida Patricio Peralta Ramos y Peña. Uno logro escapar luego de descartar una campera y bolsas, mientras que el otro – de 34 años- fue alcanzado y reducido tras intentar huir a pie con una mochila en la que había distintos objetos.

Se les formó una causa penal.

En las escalinatas hallaron y secuestraron dos joysticks de PlayStation 4, un par de zapatillas, una porta raquetas con dos paletas de pádel, un bolso con prendas de vestir, un teléfono celular y un bate de beisbol. También se secuestraron dos bolsas con prendas y una mochila con ropa, llaves, perfumes, zapatillas y gorras.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión de ambos involucrados, la formación de actuaciones por robos reiterados y el traslado a Tribunales.