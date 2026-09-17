Cayó “La pareja abreautos” tras seis robos en una hora
Actuaban en la zona de Playa Grande. Ambos fueron aprehendidos, imputados por robos reiterados y trasladados a Tribunales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 34 años y una mujer de 22 años acusados de una serie de robos a vehículos estacionados en la zona de Playa Grande fueron aprehendidos el miércoles a la noche por personal policial y trasladados a Tribunales.
Efectivos de la comisaría novena con intervención del Comando de Patrullas y UTOI, aprehendieron a la pareja vinculada a una serie de robos en el interior de vehículos ocurridos en inmediaciones de Peña y Pasaje Guillermo Volpe tras un alerta al 911.
Minutos después de las once de la noche un aviso a la Central de Emergencias alertó sobre la activación de alarmas en varios vehículos y la presencia de personas sospechosas en el sector. Al arribar los efectivos, constataron inicialmente varios automóviles con sus ventanillas violentadas: un Fiat Palio, un Chevrolet Cruze, un Mercedes Benz 300, un Ford Ka, un Fiat 500 y un Peugeot 307.
A través de las cámaras de COM, se observó a dos hombres y una mujer violentando ventanillas de los rodados y desplazándose posteriormente hacia la zona de Quintana y Aristóbulo del Valle. Asimismo, las cámaras permitieron establecer que habían descartado elementos en inmediaciones de las escalinatas del Hotel Costa Galana.
En ese contexto, personal policial logro aprehender primero a la mujer, de 22 años, quien fue localizada en inmediaciones de Aristóbulo del Valle entre Quintana y Matheu. Durante los procedimientos se secuestraron anteojos de sol, un perfume, guantes de goma, llaves y documentación bancaria perteneciente a un tercero, además de una campera.
Posteriormente, efectivos que continuaban la búsqueda localizaron a dos hombres sobre avenida Patricio Peralta Ramos y Peña. Uno logro escapar luego de descartar una campera y bolsas, mientras que el otro – de 34 años- fue alcanzado y reducido tras intentar huir a pie con una mochila en la que había distintos objetos.
En las escalinatas hallaron y secuestraron dos joysticks de PlayStation 4, un par de zapatillas, una porta raquetas con dos paletas de pádel, un bolso con prendas de vestir, un teléfono celular y un bate de beisbol. También se secuestraron dos bolsas con prendas y una mochila con ropa, llaves, perfumes, zapatillas y gorras.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión de ambos involucrados, la formación de actuaciones por robos reiterados y el traslado a Tribunales.
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