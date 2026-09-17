Alerta: el Hospital Interzonal se quedó sin camas y hay pacientes en espera

La noticia fue dada a conocer este jueves al mediodía y dejó paralizado a más de uno: el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) anunció que, en medio de una crisis sanitaria adjudicada al Pami, se quedaba sin camas disponibles.

"El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informa que la crisis del sector de la salud empieza a llegar a un límite preocupante. El Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Oscar Alende” no cuenta con más camas de internación, tiene 45 pacientes en guardia y, por su condición de Interzonal, hay otros 17 que esperan la admisión para la derivación y así tratar situaciones de mayor complejidad", comunicaron de manera oficial.

La situación no es nueva. Además de las constantes quejas y demandas por las condiciones del hospital, se suma el hecho de que hubo más de una ocasión a lo largo de las últimas décadas en las que el Higa se quedó sin camas disponibles. Uno de los casos más paradigmáticos sucedió en 2018 cuando, en plena temporada, el hospital había anunciado su colapso y muchos pacientes quedaron sin atención.

En este caso, desde la institución aseguraron que una de las razones de este momento de emergencia es la falta de integración con el sector privado y las obras sociales. "La falta de articulación en los criterios de internación y de información para conocer la disponibilidad total del sistema son dos factores que complejizan la situación y la hacen más difícil de gestionar que aún en la propia pandemia de COVID-19".

Sin embargo, sostuvieron que el principal problema de este virtual colapso es el retiro de obras sociales y prepagas de la atención, especialmente de PAMI: "La información que llega a la Dirección Ejecutiva del hospital es que hay tres importantes clínicas que históricamente absorbieron la cápita de PAMI y que, actualmente, dejaron de recibir pacientes. Las personas están siendo rechazadas, incluso sin una evaluación médica de guardia que permita determinar la necesidad de internación y sin un proceso formal de derivación, provocando un incremento de la afluencia por medio de ambulancias privadas hacia nuestro efector provincial".

Para Pami la crisis tampoco es novedad, ya que durante este año la salida del Sanatorio Belgrano de la lista de prestadores y el conflicto con la clínica Mar del Plata habían provocado incertidumbre en pacientes, reclamos constantes y falta de atención.

Al contrario, sostienen que no existe tal crisis, y que "todos los pacientes de Pami reciben atención" en distintos lugares y que son derivados. "Nadie queda a la deriva o sin atención", puntualizaron, ligando la culpa al centro provincial.

Mientras sigue el fuego cruzado, y Pami y el Ministerio de Salud bonaerense se apuntan con el dedo, hay 45 pacientes en atención en el sector de Guardia del Higa que no cuenta con disponibilidad de camas de internación. A esto se suman 17 pacientes complejos de toda la Región Sanitaria VIII que esperan su ingreso, por requerir estrictamente la capacidad y complejidad de atención del establecimiento.

"El Hospital Alende se ve obligado a priorizar la atención de emergencias y urgencias con riesgo de vida, sin posibilidad de absorber el resto de la demanda ambulatoria y no urgente que está siendo desplazada de hecho desde el subsector privado.Lo que hoy ocurre en Mar del Plata es una muestra concreta de las consecuencias del ajuste nacional en salud: cuando PAMI no garantiza la atención y las clínicas rechazan pacientes, la presión recae sobre el hospital público", advirtieron desde el nosocomio.