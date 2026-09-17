Desalmados: robaron un jardín de infantes y se llevaron hasta el yogurt

El robo ocurrió en el Jardín de Infantes 942 “Juana Azurduy”, ubicado en Paraguay 1201 (barrio Libertad).

La comunidad educativa del Jardín de Infantes 942 “Juana Azurduy” (ubicado en Paraguay 1201, del barrio Libertad) volvió a ser víctima de un robo. Esta vez, los delincuentes se llevaron un microondas, una pava eléctrica, yogures y otros elementos de cocina y alimentos destinados a los chicos.

“Creemos que entraron de noche”, contó una madre a 0223. El nuevo episodio generó bronca e indignación entre las familias, que reclamaron mayor seguridad y presencia policial en la zona.

“Es un jardincito muy querido por toda la comunidad, tenemos que luchar entre todos porque sea más seguro. Queremos agradecer a las seños y autoridades que siempre hacen tanto por el jardín, tenemos que sumarnos en su lucha por la institución”, aseguraron padres y madres a este medio.

No es la primera vez que la institución atraviesa una situación de este tipo. En febrero de 2023, el jardín había sufrido otro robo: delincuentes rompieron una reja, vandalizaron el edificio y entraron a la cocina para llevarse utensilios.

El robo ocurrió en el Jardín de Infantes 942 “Juana Azurduy”, ubicado en Paraguay 1201 (barrio Libertad).

Aquel episodio también había generado preocupación entre la comunidad educativa, que debió afrontar los daños provocados en el establecimiento antes del inicio de clases.

El reclamo por más seguridad en las escuelas

El nuevo robo se suma a una problemática que durante los últimos años llevó a distintas comunidades educativas de Mar del Plata a reclamar mayor presencia y medidas de seguridad para evitar robos y vandalismo.

Debido a los reiterados robos, algunas escuelas habían pedido la presencia de un sereno.

En enero de este año, por ejemplo, el Consejo Escolar de General Pueyrredon avanzó con una alternativa similar a la figura de un “sereno” para un polo educativo del barrio Autódromo, después de reiterados hechos de inseguridad. La propuesta consistió en habilitar una “casa habitación” dentro del predio escolar, para que una persona de la comunidad pudiera vivir allí y ejercer una presencia permanente que ayudara a disuadir nuevos ingresos.

Mientras tanto, en el Jardín 942, las familias vuelven a pedir que se refuerce la seguridad y que entre todos puedan cuidar una institución que consideran especialmente querida por el barrio.