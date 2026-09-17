Paro de 24 horas en la Universidad: los no docentes piden el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El personal no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata comenzó un paro total de actividades por 24 horas en reclamo de la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La medida se enmarca en la discusión de la paritaria nacional para determinar el nuevo valor de los salarios para todo el personal perteneciente al ámbito de la educación superior que se lleva a cabo este jueves.

La medida se enmarca en la discusión de la paritaria nacional.

En este sentido, los no docentes, agremiados en APU, manifestaron que existe una importante pérdida salarial acumulada con 34 puntos desde diciembre 2023 a septiembre 2026.

Asimismo, aclararon que la medida de fuerza se podrá extender hasta el viernes inclusive en caso de no tener la respuesta esperada que permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La medida podrá extenderse al viernes en caso de no tener una respuesta positiva durante la paritaria nacional.

Días atrás, Victoria Schadwill, secretaria general del sindicato, destacó que "los salarios no alcanzan al día 15 o 20 del mes" y por ese motivo los empleados "se la rebuscan en otro tipo de actividades".

Como ejemplo, contó que "la deuda de la tarjeta de crédito por comprar alimentos es una realidad que nos atraviesa a todos los no docentes".

Manifestaron que pérdida salarial acumulada con 34 puntos desde diciembre 2023 a septiembre 2026.

Para el gremio, el conflicto no se limita a la discusión salarial, ya que el recorte presupuestario en las universidades impacta directamente en las condiciones laborales de los no docentes que garantizan el funcionamiento de la institución.