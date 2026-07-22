Apps de transporte: los conductores buscan adaptarse, pero advierten que muchos podrían quedar afuera

La obligación de contar con licencia profesional y el límite de antigüedad de los vehículos son los principales obstáculos para los choferes.

La aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata abrió una nueva etapa para miles de conductores. Mientras avanza el proceso de adaptación a las exigencias que impone la normativa, desde la Asociación Civil Conductores Unidos advirtieron que existe incertidumbre y preocupación entre quienes saben que difícilmente podrán cumplir con todos los requisitos para seguir trabajando de manera legal.

"Los conductores estamos en una transición. La mayoría busca regularizar su situación en cuanto a los años del vehículo y también la categoría de la licencia profesional. Están sacando turnos, capacitándose para rendir el examen teórico y haciendo todo lo posible para ponerse en regla", explicó a Radio Extra 102.1 el referente de la entidad, Facundo Setzes.

No obstante, señaló que el escenario está lejos de ser sencillo. "Estamos con la incertidumbre de saber cómo se van a llevar a cabo los controles y los operativos del Municipio. La reglamentación todavía no salió y eso genera muchas dudas", sostuvo.

Facundo Setzes, referente de los conductores, remarcó la disposición del sector a adaptarse a la normativa, a la vez que advirtió dificultades.

Los dos principales obstáculos

Hay dos puntos de la ordenanza que representan las mayores dificultades para los trabajadores. El primero es el límite de 15 años de antigüedad para los vehículos habilitados a prestar el servicio. En un contexto económico complejo, renovar el auto resulta imposible para muchos conductores.

El segundo es la obligación de contar con licencia profesional, un requisito que implica aprobar un examen psicofísico más exigente y que, además, encuentra una limitación legal para quienes tienen más de 65 años y nunca obtuvieron esa categoría, ya que la Ley Nacional de Tránsito los imposibilita de tramitar esa categoría por primera vez pasado ese límite de edad.

"Hay un poco de duda, incertidumbre y también malestar en los que saben que no van a estar dentro de los parámetros para trabajar de manera legal", afirmó. En algunos casos, explicó, el problema es económico y pasa por la imposibilidad de cambiar el vehículo. En otros, la dificultad radica en cuestiones de salud que impiden obtener la licencia profesional. "Tenemos conductores que, por ejemplo, tienen problemas de astigmatismo y no pueden acceder a esa categoría", ejemplificó. Pese a ello, desde la asociación aseguran que la mayoría intenta cumplir con las nuevas exigencias.

Setzes remarcó que la incertidumbre también gira en torno a saber cómo responderá el Municipio en cuanto a los operativo de control.

Sin una cifra de cuántos quedarán afuera

Consultado sobre el impacto que tendrá la ordenanza, Setzes evitó hacer estimaciones. "Es muy difícil determinarlo. La gente está tratando de ponerse en regla y todavía no podemos decir un número preciso de cuántos van a quedar afuera", señaló.

Antes de la sanción de la ordenanza, la asociación estimaba que había unas 3.000 cuentas activas trabajando diariamente en las plataformas de transporte en Mar del Plata, además de entre 1.500 y 2.000 personas que utilizaban las aplicaciones de manera esporádica para obtener un ingreso extra durante los fines de semana.

"Hoy no sabemos cuántos serán. Son muchos los filtros que se aplicaron y este es un proceso que recién comienza", remarcó.

La ordenanza ya fue aprobada, pero los conductores esperan la reglamentación para conocer cómo serán los controles municipales.

Esperan definiciones sobre los controles y las plataformas

Además de la reglamentación municipal, otro interrogante gira en torno a la postura que adoptarán las propias aplicaciones. "La ordenanza claramente dice que las apps deben garantizar el cumplimiento de la normativa y exigir la documentación correspondiente a los conductores. Lo que no sabemos es qué postura van a tener porque todavía no se pronunciaron", indicó.

En paralelo, Setzes consideró razonable que el Concejo Deliberante avance con un régimen específico de sanciones para quienes incumplan la regulación, tal como propone un proyecto presentado por el concejal Ariel Bordaisco (UCR).

"No veo mal que haya un régimen sancionatorio aparte. Nosotros estuvimos en contra de unificar toda la normativa, así que es entendible que exista un esquema específico de sanciones", opinó.