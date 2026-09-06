Apps de transporte: la ordenanza avanza y esta semana definirán su reglamentación en Mar del Plata

"La ordenanza ya se encuentra en el área de Legal y Técnica", adelantaron este domingo desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi.

Días después de que la Federación Nacional de Conductores de Taxi reclamara la reglamentación de la ordenanza que regula las plataformas de transporte en Mar del Plata, desde el gremio comunicaron nuevos avances y aseguraron que se mantendrán "firmes" para que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

El conflicto volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el 1° de septiembre fuera la fecha prevista para comenzar a avanzar con los controles y la adecuación de las aplicaciones. Sin embargo, la ordenanza todavía no entró formalmente en vigencia, ya que el Municipio debe avanzar con su reglamentación.

Días finales para la reglamentación de la ordenanza que regula a las plataformas de transporte en General Pueyrredon.

En ese contexto, y a partir del reclamo del secretario adjunto de la entidad, Darío López, este domingo informaron que la Municipalidad se comunicó con el sindicato para informar que "la ordenanza ya se encuentra en el área de Legal y Técnica".

Asimismo, según indicaron desde el gremio, está previsto que "en el transcurso de esta semana" se revise el encuadre legal y se dictamine sobre el decreto reglamentario que deberá firmar el intendente.

Desde la entidad que nuclea a taxistas informaron nuevos avances en el proceso de la legislación y llevaron tranquilidad al sector.

"Les transmitimos esta información para que se queden tranquilos, estamos por el camino correcto y seguimos firmes en esta lucha hasta el final para que se cumplan con todos los requisitos que establece la ordenanza", remarcaron.

Por último, desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi manifestaron que no bajarán los brazos y anticiparon que en los próximos días darán a conocer nuevas novedades sobre la reglamentación.