Fuerte salto del desempleo en Mar del Plata: trepó al 9,9% y hay 34 mil personas sin trabajo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este jueves un fuerte salto en las mediciones sobre el desempleo para el segundo trimestre del año: en Mar del Plata hay un 70% más de desocupados que hace un año, englobando en total a 34 mil personas sin trabajo.

De acuerdo a los datos que dio a conocer el organismo pasadas las 16, el mercado de trabajo mostró una considerable retracción de 3,6 puntos porcentuales. De esta forma, en el lapso del último año 14 mil marplatenses quedaron fuera del mercado formal.

A la tasa del desempleo que afecta a 34 mil vecinos se le suman, además, 61 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 54 mil personas subocupadas. Es decir, en General Pueyrredon hay 149 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.

Por su parte, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total), llegó a un 51,1% mientras que la tasa de empleo (mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población económicamente activa) fue del 46%.

14 mil marplatenses perdieron sus puestos de trabajo formales en el último año.

De esta manera, Mar del Plata volvió a ubicarse dentro de los tres conglomerados con mayor desocupación del país, solo superada por Gran Rosario (11,5%) Gran Córdoba (10,5%).

En la actualidad hay hay 149 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.

A nivel nacional, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,9% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 7,9%.