Fuerte salto del desempleo en Mar del Plata: trepó al 9,9% y hay 34 mil personas sin trabajo
El índice de desocupación se aceleró un 70% en el último año, expulsando a otros 14 mil marplatenses y batanenses fuera del sistema laboral. La ciudad quedó detrás de Rosario y Córdoba entre los conglomerados con mayor desempleo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este jueves un fuerte salto en las mediciones sobre el desempleo para el segundo trimestre del año: en Mar del Plata hay un 70% más de desocupados que hace un año, englobando en total a 34 mil personas sin trabajo.
De acuerdo a los datos que dio a conocer el organismo pasadas las 16, el mercado de trabajo mostró una considerable retracción de 3,6 puntos porcentuales. De esta forma, en el lapso del último año 14 mil marplatenses quedaron fuera del mercado formal.
A la tasa del desempleo que afecta a 34 mil vecinos se le suman, además, 61 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 54 mil personas subocupadas. Es decir, en General Pueyrredon hay 149 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.
Por su parte, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total), llegó a un 51,1% mientras que la tasa de empleo (mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población económicamente activa) fue del 46%.
De esta manera, Mar del Plata volvió a ubicarse dentro de los tres conglomerados con mayor desocupación del país, solo superada por Gran Rosario (11,5%) Gran Córdoba (10,5%).
A nivel nacional, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,9% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 7,9%.
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