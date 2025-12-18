En Mar del Plata hay 23 mil trabajadores desocupados: crece la búsqueda de un segundo empleo y la subocupación

En Mar del Plata hay 23 trabajadores desocupados: para el Indec es la cifra más baja en 30 años

Pese a la crítica situación social que se palpa en las calles de Mar del Plata, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este jueves que durante el tercer trimestre del 2025 Mar del Plata registró el índice de desempleo más bajo para el período desde que se implementa la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Sin embargo, ante las necesidades, hay un fuerte aumento de búsqueda de mayores ingresos.

El dato que difundió el organismo que conduce Marco Lavagna da cuenta que el desempleo en los meses de julio, agosto y septiembre alcanzaba al 6,8% de la población.

A la tasa del desempleo que afecta a 23 mil vecinos se le suman, además, 54 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 49 mil personas subocupadas. Es decir, en General Pueyrredon hay 126 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.

Se trata de una de una desaceleración de dos puntos con respecto al 8,4% que se había registrado en el mismo período de 2024. De esta forma, pese a los numerosos despidos y suspensiones en fábricas y empresas de la ciudad, - siempre siguiendo los datos oficiales - se puede interpretar que en los últimos 12 meses 5 mil marplatenses recuperaron sus fuentes de ingresos.

No obstante, también se puede apreciar que hay 4 mil personas más que buscan un segundo empleo y 8 mil más que se encuentran subocupadas, es decir, que trabajan menos horas de las que desean. Esto permite inferir que los ingresos del empleo principal no alcanzan y la inflación o la pérdida del poder adquisitivo empuja a sumar trabajos.

Hasta mayo de 1995, el relevamiento de la EPH del Indec se realizaba en 25 aglomerados en todo el país. En octubre de ese año, se incorporó Mar del Plata-Batán, junto a otros aglomerados. La reconstrucción de la serie de desempleo que mide el Indec sirve para tener una mínima referencia de algunos momentos históricos pero no habilita una comparación lineal entre distintos períodos. En parte, esta limitación se debe a los cambios metodológicos que se han implementado en la medición oficial a lo largo del tiempo.

Hasta 2003, el organismo implementaba una EPH que se conocía como "puntual": se implementaba dos veces por año, en mayo y octubre. Y a partir de 2003, el Indec decidió avanzar con una "EPH continua”, con una periodicidad trimestral en cada uno de los relevamientos.

La cifra de desempleo es la más baja desde 1995 en Mar del Plata. Foto: 0223.

De esta manera, Mar del Plata se ubica por detrás de grandes centros urbanos como Río Gallegos (10,8%), Gran Resistencia (9,7%), Gran Rosario (8,9%), Santa Rosa - Toay (8,5%), Gran La Plata (8,1%), Partidos del Gran Buenos Aires (7,6%), Bahía Blanca - Cerri y Gran Córdoba (7,4%) y Río Cuarto y Rawson - Trelew (6,9%).

Por su parte, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total), llegó a un 50,4% mientras que la tasa de empleo (mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población económicamente activa) fue del 47%.

A nivel nacional, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45,4%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 6,6%.