Tensión por una fuga de amoníaco en una planta: "No se podía respirar"

Una fuga de gas amoníaco generó alarma este jueves en una planta ubicada en la zona de Cerrito y Hernandarias, en el límite entre los barrios Las Avenidas y Villa Lourdes de Mar del Plata.

El escape provocó preocupación entre los vecinos de las inmediaciones, que advirtieron sobre la presencia del fuerte olor y las dificultades para respirar en varias cuadras a la redonda. “No se puede respirar varias cuadras a la redonda”, afirmó un vecino que se comunicó con 0223 para dar a conocer la situación.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de Bomberos y personal de la Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires, especializada en situaciones vinculadas con sustancias peligrosas.

La pérdida ya fue controlada y no fue necesario evacuar la zona.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la situación ya fue controlada y que la pérdida fue remediada. “Está todo controlado", indicaron.

De esta manera, no fue necesario avanzar con una evacuación de los vecinos de la zona, aunque durante el operativo se mantuvo la preparación ante la posibilidad de que el escape requiriera ampliar el perímetro de seguridad.

El amoníaco es un gas que puede resultar peligroso cuando es inhalado, especialmente ante concentraciones elevadas. Por ese motivo, las fugas en instalaciones industriales requieren la intervención de personal especializado.