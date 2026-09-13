Una camioneta atropelló a una ciclista y la abandonó: buscan ubicar al responsable

El episodio ocurrió el miércoles pasado a las 16 en el barrio Los Pinares.

El conductor de una camioneta blanca atropelló a una ciclista en el barrio Los Pinares y escapó rápidamente del lugar, dejando a la víctima herida en el medio de la calle. Buscan información o videos para hallar al responsable.

El episodio se registró el miércoles 9 de septiembre a las 16 en la intersección de las calles Torres de Vera y Rejón, cuando una mujer en bicicleta cruzaba por la vía de doble mano y fue embestida por el vehículo.

Una cámara captó con mayor resolución a la camioneta que embistió a la mujer.

En vez de descender del rodado para asistirla, el o la automovilista no detuvo la marcha y escapó de la zona, en principio por Rejón, aunque se desconoce si luego dobló en dirección a la avenida Constitución, a siete cuadras de distancia.

Según se observa en la imágenes capturadas por una cámara de seguridad, la ciclista fue impactada por la camioneta -posiblemente una Fiat Strada-, rebotó contra el capot y cayó violentamente al asfalto.

Además de los politraumatismos sufridos, la víctima perdió sus lentes y su bicicleta, que "voló hasta la otra esquina" y quedó destruida, de acuerdo al testimonio de sus allegados. Por esa razón, desde el siniestro no puede trabajar porque ese era su medio de transporte.

"Buscamos información o videos para dar con la patente de esta camioneta que atropelló a una ciclista y se dio a la fuga", publicaron sus familiares, quienes también acercaron un número de teléfono para aquellos que cuenten con algún dato: 2236104389.