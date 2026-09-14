Video: un cable quedó atravesado en la calle y casi provoca un accidente

Una situación de extremo peligro se registró este lunes en el barrio Belisario Roldán, donde un cable del tendido eléctrico quedó colgando en medio de la calle y los conductores debieron esquivarlo para no accidentarse.

La situación fue captada por un automovilista, quien filmó el momento en que una moto con dos ocupantes transitaba por la zona y estuvo al borde de no advertir el desprendimiento de la línea suelta.

"¡Cuidado con el cable!", les gritó el sujeto que se encontraba por detrás de ellos antes de que cruzaran, aunque consiguieron esquivarlo sin problemas y continuar con su viaje.

De acuerdo al video que accedió 0223, el cable se desprendió y quedó encima de otro, por lo que una parte llegó hasta el asfalto y otra quedó a la altura del cuello de los motociclistas.

Por su lado, el vecino que grabó la secuencia explicó que en realidad un patrullero impactó el sábado "la línea que sostiene el poste" durante una persecución y que luego el viento hizo el resto para que el cable quedara en una riesgosa posición.