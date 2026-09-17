Una mujer mató a golpes al jubilado que cuidaba y la descubrieron cuando arrastraba el cuerpo: le dieron perpetua

Una mujer de 60 años, identificada como Sandra Leonor Videla, fue condenada a prisión perpetua en Córdoba por el homicidio de Ángel Edmundo Pobeda, ocurrido en marzo del 2025 en Capilla del Monte. Aparentemente, se había presentando ante el hombre como acompañante terapéutica y habría ocupado un rol de falsa cuidadora en el domicilio de la víctima.

Ahora, tras el desarrollo del juicio, un jurado popular consideró que el móvil del crimen fue económico y que Videla buscaba quedarse con la casa de Pobeda. El abogado querellante en la causa Darío Diale explicó que la acusada construyó un vínculo con la víctima a partir del mencionado engaño, ya que no tenía ninguna capacitación como AT.

Videla fue condenada por homicidio calificado por alevosía, lo que contempla el aprovechamiento de una situación de indefensión de la víctima.

El crimen

Según la reconstrucción de la querella, Pobeda fue asesinado en su casa y tras el crimen Videla habría permanecido allí durante aproximadamente seis horas eliminando los rastros. “Se encargó de limpiar todo: desvestirlo, limpiar la casa con lavandina, sacar las manchas de sangre”, relató Diale.

La violencia del ataque también quedó reflejada en las pericias. Según el abogado, la víctima recibió tantos golpes en la cabeza que el médico forense no pudo determinar con precisión cuántos fueron. Tras la limpieza de la casa, Videla habría envuelto el cuerpo en una media sombra y lo arrastró hacia un terreno baldío frente a la vivienda, donde pretendía ocultarlo.

Un matrimonio que circulaba en auto por la zona observó el traslado del bulto y llamó a la Policía. Los testigos también indicaron que habían visto a la mujer ingresar a la casa. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, Videla afirmó que vivía allí sola con sus mascotas, pero más tarde cambió su versión y aseguró que Pobeda había salido armado para reclamarle a un herrero por un trabajo mal hecho.

La explicación no logró sostenerse durante la investigación y la mujer quedó detenida a los pocos días. Ahora, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje la condenó a prisión perpetua.