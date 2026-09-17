Bajó el dólar mayorista, tras su mayor suba en septiembre

A pesar de ello, se mantiene más de 25% por debajo del techo de la banda.

Tras el rebote del miércoles donde anotó su mayor avance en lo que va de septiembre, el dólar mayorista bajó aunque continúa operando con escasa volatilidad y a más de 25% del techo de la banda cambiaria.

El dólar mayorista cerró a $1.510, $3,5 debajo del cierre del martes, y de esta manera opera a 25,9% del límite superior de la banda, que durante la jornada se ubica en $1.902,19.

A cuánto cotiza el dólar este jueves 17 de septiembre.

Sin embargo, el movimiento del dólar sigue siendo acotado en este mes: acumula un avance de apenas $1,5. Desde el comienzo de 2026, en tanto, registra una suba de $55 o un 3,8%.

A nivel minorista, el dólar avanzó hasta $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (Bcra) se ubicó en $1.532,508.

Entre los dólares paralelos, el blue bajó a $1.555 para la venta y por su parte, el dólar MEP opera en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.596,52.

En lo que se refiere a los futuros, los contratos registraron bajas generalizadas. Así, el plazo a diciembre se ubicó en $1.602.